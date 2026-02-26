Iberdrola dispara su beneficio hasta un récord de 6.285 millones

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Iberdrola obtuvo unas ganancias récord de 6.285 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 12% con respecto a los 5.612 millones de euros del ejercicio anterior, impulsada por unas inversiones de 14.460 millones de euros.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, destacó que 2025 fue «un año récord» para la compañía, «con más inversiones que nunca en infraestructuras de Redes de distribución y transporte en los Estados Unidos y el Reino Unido, que serán los principales motores de crecimiento en los próximos años». Dijo que la energética avanza al mismo ritmo de sus ganancias récord y anunció que destinará 4.500 millones de euros a retribuir a sus accionistas, un 12% más.

Excluyendo la plusvalía por la venta de contadores inteligentes en Reino Unido —379 millones de euros— y el reconocimiento de costes pasados en Estados Unidos —389 millones de euros— e incluyendo ajustes negativos —465 millones de euros— en el negocio de Generación Renovable y Clientes en el «pipeline» de renovables y el impacto del «capital allowance» en Reino Unido —251 millones de euros-, el beneficio neto ajustado fue de 6.231 millones de euros, con un incremento del 10,5%. Sin estos cargos registrados en el último cuarto del año de ajustes de valor sin impacto en caja por más de 460 millones asociados a la cartera de proyectos renovables, el beneficio neto reportado alcanzaría los 6.749 millones de euros. La cifra de negocios de la primera 'utility' de Europa por capitalización bursátil alcanzó los 45.546,8 millones, con un aumento del 1,8% frente a 2024. El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en los 16.592,4 millones.

Con este ritmo de crecimiento en beneficios y dividendos, Iberdrola anunció también sus previsiones para este 2026, en las que apunta a un beneficio neto ajustado superior a 6.600 millones de euros, con esa meta de superar los 7.600 millones de euros en 2028.

La energética destacó que durante 2025 ha contribuido de manera sostenida al crecimiento económico y a la creación de empleo. A finales de 2025, la compañía contaba con 45.400 empleados y realizó 4.500 nuevas contrataciones, además de efectuar compras por 13.200 millones, sosteniendo 500.000 empleos en miles de proveedores.