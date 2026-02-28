Blindar el salario mínimo le costará a las empresas hasta 3.800 millones al año

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Apenas una semana después de que el Gobierno aprobara la nueva subida del salario mínimo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha dado un paso más para cumplir con su pacto con los sindicatos e impedir que las empresas absorban este incremento a través del recorte de ciertos pluses salariales, una reforma que le puede suponer a las compañías entre 1.500 y 3.800 millones extra al año por el aumento de costes que implicará. La novedad es que Díaz finalmente dará cierta flexibilidad a la negociación colectiva para que decida qué complementos pueden sortear el SMI. En este sentido, el nuevo texto corrige la propuesta presentada a los agentes sociales después del verano y establece que estas reglas se aplicarán «salvo que por negociación colectiva se fijen otras que permitan identificar, para cada complemento salarial, el modo en el que operarían", según precisa el texto al que ha tenido acceso este periódico. Es decir, que los convenios colectivos tendrán la última palabra para blindar o no ciertos pluses y que no puedan recortarse ni eliminarse. La norma establece que, salvo que los representantes de los trabajadores y los empresarios pacten lo contrario en el convenio, quedarán excluidos de las reglas de compensación y absorción del SMI los complementos salariales que tengan la naturaleza de pluses de nocturnidad, toxicidad, penosidad, peligrosidad, turnicidad o disponibilidad; los ligados a características intrínsecas del trabajador y no a la política salarial general de la empresa; los de cantidad o calidad de trabajo que se devenguen en función de resultados o rendimiento (incentivos, primas de productividad o comisiones), así como aquellos cuyo carácter no compensable esté previsto en los convenios colectivos aplicables. Como en la actualidad es una práctica habitual que las empresas tiren de los pluses salariales para que no les impacte la subida del SMI en aquellos trabajadores que tengan en cómputo total, un sueldo superior, esta reforma tendrá un impacto directo en las compañías: por una parte tendrán que desembolsar entre 1.100 y 2.800 millones de euros en concepto de masa salarial a en torno a 2,5 millones de ocupados y, además, deberán abonar hasta 1.000 millones más por el alza de las cotizaciones sociales, por lo que puede suponerles un sobrecoste de entre 1.500 y 3.800 millones de euros anuales.