El PP lanza un decálogo para paliar el «deterioro» de la clase media

Publicado por Agencias Madrid

El Partido Popular ha propuesto una batería de diez medidas urgentes con el objetivo de «paliar» la situación de las clases medias españolas, cuyo «poder adquisitivo ha caído como consecuencia de las erradas políticas del Gobierno del PSOE». En concreto, la formación política liderada por Alberto Núñez Feijóo ha denunciado que los salarios están «estancados» desde el 2017, a lo que se suma una productividad en «caída libre, unos precios que se han disparado, la escalada sin freno de la cesta de la compra —especialmente los productos básicos— y la subida constante de los impuestos, lo que ha mermado los presupuestos de las familias, especialmente en aquellas con hijos a su cargo». En este contexto, el PP ha sugerido varias medidas, entre las que destacan la puesta en marcha de una auditoría completa del gasto o la devolución a las clases medias vía IRPF de al menos una parte de la extracción de renta que han sufrido como consecuencia de no actualizar los parámetros del impuesto a la inflación. Asimismo, el partido ha propuesto un plan «urgente» de vivienda, así como la aprobación de la ‘Ley antiokupación’ y un plan integral de desregulación y simplificación administrativa apoyado en digitalización, automatización e Inteligencia Artificial para reducir plazos, subsanaciones y costes.

El PP ha propuesto dichas medidas, junto a otras cinco más —entre las que se incluye el silencio administrativo positivo— para hacer frente a un «escenario de inflación y altos impuestos que ha generado la mayor recaudación de la historia para el Gobierno». Sin embargo, la formación política ha denunciado que esa recaudación «no se ha traducido en una mejora de los servicios públicos esenciales, ni del mantenimiento de las infraestructuras, ni del bienestar de las familias». «Ante esta radiografía demoledora de la situación económica de las clases medias, el PP propone actualizar de forma urgente el IRPF a la inflación con la devolución de una parte de lo recaudado, así como un plan de vivienda inmediato y un impulso a la fiscalidad que premie el ahorro», han explicado, añadiendo que también eliminarían el calendario de cierre nuclear y el impuesto de generación, al tiempo que abordarían una «exigente simplificación administrativa». En esta línea, la Vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible, dirigida por Alberto Nadal, ha elaborado el documento ‘Análisis del declive de las clases medias’, donde se describe el efecto que las políticas del Gobierno del PSOE han tenido sobre la columna vertebral del país y «cómo el aparente crecimiento económico no se ha traducido en bienestar real para las familias». «Casi ocho años más tarde, los españoles —y, especialmente, sus clases medias— viven peor que cuando Sánchez llegó a la Moncloa», ha afirmado Nadal.

Sin mejoras efectivas

En lo referente a los salarios reales, el documento demuestra cómo permanecen «estancados o han caído en todos los tramos entre 2017 y 2023, evidenciando que el crecimiento económico no se está traduciendo en mejoras efectivas para la gran mayoría de los trabajadores». «Los salarios se concentran cada vez más en torno al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la presión fiscal sigue aumentando», detalla el informe, que destaca que esta coyuntura «afecta especialmente a los jóvenes, que además deben enfrentarse a unos precios de la vivienda totalmente inaccesibles». Al hilo, el documento indica que el 80% de los trabajadores a tiempo completo tiene «rentas inferiores a 30.000 euros, lo que desmiente cualquier discurso de prosperidad y deja claro que tener un empleo ya no abre la puerta a una vida de clase media». En cuanto al salario mediano, el PP ha apuntado que este ha perdido «entre inflación e impuestos al menos un 4% de poder adquisitivo».

