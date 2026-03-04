Los riesgos inflacionistas por la guerra en Irán ponen a prueba al BCE

Publicado por Agencias Bruselas Creado: Actualizado:

El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, advirtió este martes de que un conflicto en Oriente Próximo y una caída duradera del suministro de gas y petróleo podrían provocar una espiral inflacionista en la Eurozona. Cuando quedan poco más de dos semanas para la próxima reunión del Eurobanco en Fráncfort, queda por ver cuál será el alcance del ‘shock’ económico asociado a la situación en Irán, que se notará especialmente «a corto plazo» con el encarecimiento de la energía. Esta situación podría poner a prueba el plan del BCE para mantener los tipos de interés en el 2% y dificultar posibles rebajas de tipos a futuro. Lane aseguró que el impacto variará «según el alcance y la duración del conflicto» y que, además de la inflación, se verán afectadas también las previsiones de crecimiento de los países de la moneda común. Preocupa la situación en Irán y las tensiones en Oriente Próximo. La región y, en especial, el estrecho de Ormuz y el Mar Rojo son de vital importancia para el comercio y las importaciones energéticas europeas. Bruselas anunció este martes que vigilaría con atención el precio de la energía y su suministro y ha convocado una reunión con los Estados miembros y la Agencia Internacional de la Energía esta misma semana para tratar esta cuestión. Queda por ver cómo afectará este conflicto a la inflación, que repuntó ligeramente en febrero hasta el 1,9%, frente al 1,7% que registró el mes anterior. Según el dato provisional publicado por la Agencia Europea de Estadística (Eurostat) este martes, los precios también escalaron en España, que registró una tasa del 2,5%, un 0,1% más que en el mes de enero, siendo el quinto país del euro que más inflación ha tenido en febrero, por detrás de Eslovaquia (4%), Croacia (3,9%), Lituania y Alemania (los dos con un 3,2%). Los servicios aumentaron ligeramente (registraron un 3,4%, comparado con un 3,2% en enero). También se incrementó la aportación de los bienes industriales no energéticos (un 0,7% frente al 0,4% del mes anterior) y el precio de la energía (-3,2%, frente al —4% que registró en enero). Los alimentos, el alcohol y el tabaco se mantuvieron estables en el 2,6%.

Europa llama a la unidad y a reforzar su inversión en defensa y seguridad en uno de los momentos más decisivos para el continente. La tensión geopolítica que se ha desbocado estos días con el ataque de EE UU e Israel a Irán —y que ya tiene consecuencias en todo el mundo, con el cierre del Estrecho del Omuz— obliga a definir posiciones si el objetivo es reforzar la soberanía en este clima de incertidumbre global. «Europa es una superpotencia global; tenemos la voluntad, la capacidad y los recursos para liderar el camino hacia el futuro", afirmó este martes la presidenta del BEI, Nadia Calviño. Insistió en la necesidad de «fortalecer las alianzas globales» en estos momentos de tensión y anunció que el BEI está listo para ampliar su Defence Equity Facility.