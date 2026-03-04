GIRA Mujeres celebra 10 años impulsando el emprendimiento y el liderazgo femenino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

GIRA Mujeres, el programa de formación en emprendimiento y empoderamiento femenino impulsado por Coca-Cola, arranca su décima edición celebrando una década de impacto y crecimiento. Desde su creación, la iniciativa ha acompañado a más de 22.500 mujeres en su camino profesional, consolidándose como un ecosistema de referencia para el talento emprendedor femenino en España.

A lo largo de estos diez años, el emprendimiento y el desarrollo profesional se han revelado como palancas clave para la autonomía económica de las mujeres (especialmente en el entorno rural, donde persiste un gran potencial todavía por aprovechar). Sin embargo, barreras como la falta de confianza, la dificultad para acceder a redes de apoyo o la escasa presencia en puestos de liderazgo siguen condicionando el acceso a nuevas oportunidades. En este contexto, GIRA Mujeres refuerza en 2026 su propuesta para ofrecer más herramientas de formación, inspiración y acompañamiento que permitan a las mujeres avanzar con mayor seguridad y proyección, además de un recorrido formativo más flexible, modular y personalizado, adaptado a las necesidades y disponibilidad de cada participante. Los nuevos itinerarios combinan contenidos síncronos y asíncronos que permiten profundizar en temáticas clave para la empleabilidad, el emprendimiento y el desarrollo profesional.

Para llevar a cabo esta iniciativa, Coca‑Cola cuenta con la colaboración de entidades expertas comprometidas con la igualdad de género y el desarrollo socioeconómico, cuya labor resulta esencial para acercar el programa a mujeres de distintos territorios y realidades. Forman parte de esta red Alma Natura, Nantik Lum, Autónomas por la Igualdad, Dona Activa, Womenalia y ASEME (Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid), que aportan experiencia, cercanía y especialización para garantizar una formación transformadora. Estas dos últimas entidades, se incorporan este año como nuevos partners del proyecto.

Bajo el lema “GIRA Mujeres: Crecer, liderar, transformar”, la X edición del programa se dirige no sólo a mujeres con emprendimientos o ideas de negocio, sino también a mujeres que quieran seguir formándose para potenciar su perfil profesional, sin importar su situación laboral actual.

Durante 2026, GIRA Mujeres desplegará cuatro sesiones online de inspiración en formato webinar, centradas en liderazgo y comunicación, intraemprendimiento e innovación, IA y digitalización y acercamiento al emprendimiento realizadas por expertas en cada materia junto a Womenalia y ASEME. A estas formaciones se sumarán las Rural Talks, dos encuentros anuales en las zonas norte y centro del país orientados a abordar retos, oportunidades y casos de éxito en el entorno rural.

Todo ello se completa con el impulso a la Comunidad GIRA Mujeres, un espacio de conexión, empoderamiento y networking para mujeres en cualquier fase de su proceso, que fomentará dinámicas como mentorías cruzadas y grupos Mastermind para fortalecer redes, compartir aprendizajes y dar continuidad al crecimiento profesional.

Además, con motivo de su 10º aniversario, GIRA Mujeres impulsará este año un nuevo estudio junto al OEE (Observatorio del Emprendimiento de España), que basado en datos GEM analizará no solo la situación actual del emprendimiento femenino en España y sus principales retos, sino también los desafíos de la mujer profesional en el contexto actual y el liderazgo femenino en nuestro país.

“Cumplir 10 años con GIRA Mujeres significa celebrar una década acompañando a miles de mujeres para que puedan crecer, liderar y transformar su futuro profesional. En esta edición reforzamos la inspiración, la formación y la comunidad porque sabemos que el talento femenino necesita herramientas, referentes y redes para convertir sus ideas en oportunidades reales. GIRA Mujeres es hoy un ecosistema consolidado y nuestro compromiso es seguir ampliando su impacto en los próximos años”, ha señalado Beatriz Arribas, responsable de proyectos de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

Premios y nuevos reconocimientos

En esta edición, GIRA Mujeres seguirá reconociendo el talento y la trayectoria de sus participantes a través de sus proyectos de emprendimiento. Las cuatro ganadoras saldrán de entre diez finalistas. El premio consistirá en 8.000 euros en concepto de impulso financiero, con dos categorías: nuevos proyectos de emprendimiento y proyectos emprendedores consolidados.

Como novedad, el programa incorpora un nuevo reconocimiento al desarrollo profesional para dos mujeres que hayan sido parte de GIRA Mujeres, aunque no hayan presentado un proyecto de emprendimiento.

En este caso, el premio será una membresía premium anual para seguir formándose junto a Womenalia, plataforma y consultora especializada en igualdad y desarrollo de talento femenino. Para optar a este reconocimiento, las interesadas deberán enviar un vídeo a través de la plataforma, a modo de elevator pitch y en primera persona, respondiendo a la pregunta: “¿Cómo quiero seguir impulsando mi desarrollo profesional?”, con una propuesta clara sobre cómo GIRA Mujeres ha abierto nuevas inquietudes o posibilidades para su futuro.