La brecha salarial de las mujeres supera los 5.000 euros y tardará 23 años en cerrarse

Las mujeres cobran de media 5.156 euros menos que los hombres al año y la brecha se duplica hasta los 10.017 euros en mayores de 65 años. En la antesala del 8M, los datos vuelven a poner de relieve la desigualdad que persiste en los salarios de los trabajadores españoles. Para equiparar sus sueldos, ellas tendrían que percibir un 23,2% más, según recoge el X Informe 'Brecha salarial, suelo pegajoso y techo de cristal' elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda. A pesar de los avances que se han logrado —la brecha relativa se ha reducido un 52,1% desde 1999— al ritmo actual, todavía se tardarían 23 años en eliminarla por completo. El estudio señala que si bien este diferencial ha disminuido ligeramente respecto al año anterior —0,7 puntos porcentuales— la diferencia absoluta se ha incrementado en 64 euros por el aumento general de los salarios. En este sentido, la precariedad sigue siendo un factor decisivo: casi 4,2 millones de trabajadoras, el 42,9% de las ocupadas, no superaba el SMI de 2024 y representan el 55% de quienes perciben los sueldos más bajos del país. La brecha se amplía en las etapas de la vida laboral más vinculadas a la crianza y el cuidado de familiares. La diferencia salarial se duplica entre los 36 y los 45 años (22,3%) y vuelve a dispararse a partir de los 65, cuando alcanza el 55,6%. Esta divergencia se concentra en el sector financiero y de seguros), especialmente entre los 45 y los 65 años, seguido de información y comunicaciones (8.138 euros) y servicios a las empresas (7.353 euros). Construcción y actividades inmobiliarias presentan la menor diferencia salarial (1.453 euros). Y en actividades con mayor presencia femenina, la desigualdad es limitada a los 25 años pero alcanza el 42% a los 65 años. El techo de cristal se mantiene. Según la CNMV, el porcentaje de consejeras en las cotizadas españolas en 2025 alcanzó el 38,4%, dos puntos por encima de 2024. Sin embargo, la presencia de mujeres en puestos de alta dirección fue del 24,3%, medio punto menos que en 2024. Los datos del Ibex mejoran en estas dos variables en dos décimas y un punto porcentual, respectivamente, frente al año anterior. Los técnicos de Hacienda consideran que este proceso podría acelerarse obligando a las grandes empresas cuenten con al menos un 40% menos representado en los consejos de administración.