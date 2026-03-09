El "apagón tecnológico" de EE UU que amenaza con asfixiar a la economía española

Publicado por José Antonio González Madrid Creado: Actualizado:

La principal vulnerabilidad de la economía española frente a Estados Unidos no está en el comercio ni en la energía, sino en su fuerte dependencia de sistemas críticos y capacidades tecnológicas desarrolladas al otro lado del Atlántico.

La tensión diplomática entre ambos países ha vuelto a poner ese riesgo sobre la mesa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con "¿Embargos? Podemos hacerlo con España" tras la negativa del Gobierno a permitir el uso de las bases de Morón y Rota para atacar Irán.

Las primeras preocupaciones se centraron en el sector agroalimentario. "Son los que van a sufrir el impacto más a corto plazo", explica a este periódico la exsecretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela. El aceite de oliva y el vino figuran entre los productos españoles más demandados por los consumidores estadounidenses y, entre ambos, suman alrededor de 1.300 millones de euros en exportaciones.

El sector energético también expresó su inquietud por una posible interrupción de las importaciones de gas natural y crudo procedentes de Estados Unidos. Según fuentes de la industria, una restricción podría poner en riesgo cerca del 45% del suministro energético español.

Sin embargo, para Poncela el problema es más profundo. "No somos conscientes de que somos importadores netos de su tecnología", advierte. Un eventual bloqueo de sistemas digitales o componentes críticos por parte de Washington tendría efectos inmediatos en sectores estratégicos. La vulnerabilidad es especialmente evidente en el ámbito de la defensa. España depende en gran medida de tecnología desarrollada en EE UU, desde patentes estratégicas hasta software especializado o equipamiento militar avanzado.

Un veto que limitara el acceso a semiconductores o servicios tecnológicos pondría en riesgo sistemas claves para el funcionamiento de las capacidades militares, provocando lo que algunos expertos describen como un repentino "apagón satelital" y un vacío en el flujo de inteligencia compartida. Pero el impacto no se limitaría al ámbito militar.

La imposibilidad de acceder a componentes esenciales o a servicios tecnológicos estadounidenses pondría en riesgo la operatividad de sistemas críticos en numerosos sectores. El economista José María Rotellar advierte de la magnitud de esa dependencia. "Dependemos tecnológicamente especialmente en la parte de defensa y en la inteligencia militar", señala, aunque el impacto retumbaría en toda la economía.

"Cualquier elemento de cualquier empresa tecnológica que preste servicios a una empresa española podría quedar paralizado", advierte. Como ejemplo, cita la posibilidad de "prohibir a Nvidia destinar semiconductores o sus chips a empresas españolas", una medida que cerraría el acceso a componentes claves para sectores tecnológicos e industriales. Pero no se trata solo de hardware.

Estos mismos chips son también la base de los sistemas de IA, cuyo desarrollo depende de enormes capacidades de computación y de infraestructuras cloud. Limitar el acceso a estos procesadores no solo afectaría a la industria tecnológica, sino también a empresas que están incorporando herramientas de IA en ámbitos como la banca, la logística o la automoción.

Atrapados en la nube

Pero la dependencia no termina en los chips. También se extiende a la infraestructura digital sobre la que funciona buena parte de la economía europea. Según estimaciones basadas en datos del Europarlamento, cerca del 70% del mercado europeo de servicios en la nube está gestionado por empresas estadounidenses tan importantes como Amazon, Microsoft o Google. Además, alrededor del 80% de la infraestructura digital utilizada en Europa depende también de compañías americanas, y distintos análisis estiman que hasta el 90 % de los datos digitales europeos pasa por sistemas gestionados por empresas estadounidenses.

Una debilidad estructural que confirma Poncela: "Nosotros somos importadores netos de tecnología americana y ahí sí que nos pueden poner trabas". El impacto potencial de una restricción tecnológica sería especialmente visible en sectores industriales claves. Entre ellos figura la automoción, uno de los pilares industriales del país cuya producción depende de forma crítica del suministro de semiconductores y componentes electrónicos avanzados. Un bloqueo en el acceso a estos chips podría estrangular el ensamblaje en un momento ya delicado para el sector. En 2025 las ventas mundiales de automóviles registraron una caída del 7,1% y los componentes retrocedieron un 10%. Un cierre en el suministro de estos componentes dejaría paralizados numerosos servicios tecnológicos. Según Rotellar, "ese apagón empobrecería la economía".