Se disparan las ventas de armamento: España duplica sus compras a EE UU

Publicado por Rosalía Sánchez Madrid Creado: Actualizado:

Según el Instituto Sueco Sipir (Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz), los europeos han triplicado sus compras de armas a Estados Unidos, con un aumento del 217%, y se han convertido en su mayor cliente por primera vez en dos décadas, pero también venden más. En los últimos cinco años, sólo Alemania se ha hecho con el cuarto puesto, como mayor exportador de armamento del mundo, superando a China y arrastrando al bloque comunitario en su conjunto.

Aunque el Sipri no calcula el avance en conjunto de la UE, si sumamos solo a Francia y Alemania, ya obtenemos más del 15% de las exportaciones mundiales. Si se añadieran otros exportadores europeos relevantes, como Italia, Países Bajos, Suecia, Europa estaría claramente por encima del 20%, situándose como el segundo mayor exportador del mundo, solo por detrás de EE UU.

España, respecto a la tendencia europea, queda algo rezagada en las compras de armamento. Según el citado informe, ocupa el puesto 39 en la lista de compradores mundiales, con el 0,6% del total, más del doble que cinco años atrás. La mayoría de las compras españolas procede de Estados Unidos (49%), seguido por Suiza (25%) y Francia (9,1%). Las ventas españolas, por otra parte, supusieron el 2,3% del total mundial, lo que significa una décima menos que en el periodo 2016-20 y nos sitúa como el décimo exportador mundial. Arabia Saudí (28%), Turquía (16%) y Bélgica (12%) fueron los principales compradores de armas españolas en el último lustro.

Las principales razones de que el comercio de armamento se haya disparado en Europa son la amenaza de Rusia y la guerra en Ucrania. La incertidumbre sobre hasta qué punto Estados Unidos defendería a sus socios de la OTAN en caso de emergencia ha incrementado también la demanda de armas entre los países europeos de la Alianza Atlántica, según los investigadores del SIPRI. Casi una cuarta parte de las exportaciones alemanas se destinó a apoyar a Kiev en el periodo comprendido entre 2021 y 2025 y otro 17% se exportó a otros países europeos. «Las entregas a otros destinos tradicionales de exportación como Egipto e Israel también han aumentado», destaca la experta en el Sipri Katarina Djokic, que señala que las entregas globales de armas aumentaron un 9,2% en comparación con los dos últimos cinco años.

El resultado de este periodo de nuevas guerras muestra que Europa sigue comprando armamento principalmente a Estados Unidos.