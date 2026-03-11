Mercadona firma otro año histórico: eleva su beneficio a 1.729 millones y Roig pide un IVA del 0% en alimentación contra la subida de precios

Publicado por Lucía Palacios Madrid Creado: Actualizado:

No hay techo para Mercadona. La compañía ha vuelto a batir, de nuevo, sus propios récords y ha cerrado otro año «histórico» en el que ha logrado un beneficio «espectacular", en palabras de su presidente, Juan Roig. No hay rival que, a día de hoy, sea capaz de plantarle cara y arrebatarle el trono como líder indiscutible de la cesta de la compra de los españoles, con un 28,5% de cuota de mercado, y como motor de empleo en España, pues ha sumado 5.000 nuevos puestos a una plantilla compuesta ya por 115.000 trabajadores.

La empresa valenciana disparó un 8% su facturación en 2025 hasta los 41.900 millones de euros, de los cuales 2.100 millones se generaron en Portugal, país en el que tiene ya 69 tiendas, y 1.061 millones a través de las ventas online, segmento en el que han crecido un 26%. De hecho, la cadena de supermercados prácticamente ha triplicado sus propias previsiones de ingresos, puesto que se había marcado como objetivo crecer un 3,3%.

De igual manera, Mercadona ha pulverizado su propio récord al disparar su beneficio neto un 25% y auparse hasta los 1.729 millones. Se trata del cuarto ejercicio consecutivo en el que la compañía de distribución mejora sus ganancias y el tercero en el que supera la barrera de los 1.000 millones. Y eso pese a haber repartido más de 1.000 millones entre sus trabajadores, a los que les ha elevado este año un 8,5% el sueldo y les ha dado una semana más de vacaciones.

La apuesta a futuro de Mercadona para seguir creciendo en facturación y beneficio es dar un paso más y remodelar todas sus tiendas para lograr una compra "más ágil y más sencilla". Así lo anunció este martes Juan Roig en su tradicional rueda de prensa de presentación de resultados, la única comparecencia que concede al año en la que se somete a las preguntas de los periodistas.

Así, la compañía, que ha incrementado su productividad un 4%, invertirá en los próximos años 3.700 millones de euros para transformar todos sus supermercados, los 1.672 que tiene, hacia lo que denominan 'tienda 9', que serán "más rentables y eficientes" -asegura el presidente- y en los que eliminará los tradicionales mostradores de alimentos frescos y preparados suministrados por el personal del supermercado por estantes con productos ya envasados en bandejas y preparados para la compra inmediata del cliente.

Su objetivo es completar en el año 2033 esta transformación con la que prevé ahorrar un 10% en consumo de energía y un 40% en el de agua.

"Vamos a replicar el modelo de la carne: que el proveedor nos fabrique los productos. Queremos elevar los niveles de calidad y seguridad alimentaria. Salvo cuatro o cinco productos que se manipulen en el obrador, todo nos lo hará un proveedor", explicó Roig, dejando claro que no habrá personal para atender en las pescaderías o en los platos de comida preparada como sucede ahora.

A lo largo de este año renovarán un total de 59 tiendas, para lo cual deberán permanecer cerradas entre 15 días y un mes. "Este año es de prueba y, a partir de ahí, iremos viendo. Pero creemos que va a funcionar bien", explicó.

No se extenderá a un tercer país

El presidente de la compañía valenciana descartó desembarcar en un tercer país y aseguró que están centrados, en el corto y largo plazo, en seguir creciendo en Portugal, donde van a abrir doce tiendas este año. "No vamos a ir a un tercer país porque tenemos muchísimo trabajo en Portugal. Necesitamos conocer más Portugal, conocer más proveedores portugueses. Mientras esto no lo hagamos, no nos moveremos de Portugal", aseguró, resaltando que su prioridad es gestionar bien lo que tienen ahora.

Lo que no descartó Roig es una subida de precios derivada de la guerra en Irán, como sucedió tras la de Ucrania, puesto que señaló que "nos influye cualquier cosa que pase en el mundo" y el aumento del petróleo afecta de forma directa al transporte y a sus envases y se traslada a muchísimas cosas más". "Si las materias primas suben o bajan, nosotros subimos o bajamos precios. No podemos influir en el precio de la materia prima", reconoció, aunque dejó claro que por el momento no lo han hecho; es más, entre enero y febrero han bajado 300 productos de precio.

"¿Qué va a pasar a partir de mañana? No lo sé. ¿Cuánto va a durar la guerra? No lo sé. Nosotros los precios no los subimos nunca, los subimos porque las materias primas suben y los bajamos porque las materias primas bajan", aseguró. Eso sí, el empresario valenciano se posicionó a favor de un IVA al 0% en alimentación para paliar los efectos de la guerra. "Nos encantaría, aunque no depende de nosotros", defendió.

Mercadona sí prevé seguir creando empleo y a lo largo de 2026 estiman que sumarán otros 1.000 trabajadores a una plantilla que ya asciende a 115.000 personas. Es más, ya están buscando un total de 400 empleados para la nueva 'colmena' de Vallecas (Madrid) que pretenden abrir este año, la séptima de la compañía.

"Mercadona va muy bien y el año 2026 creemos que irá mejor que el año 2025 porque es nuestra obligación y nuestra responsabilidad", concluyó Roig.