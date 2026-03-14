Diario de León


Investigan la subida de precios de las gasolineras antes de tiempo

Los consumidores denuncian ante la Competencia subidas desproporcionadas en los carburantes. El alza del petróleo se traslada pronto al surtidor por la cotización de los combustibles

Vista de una estación de servicio de Madrid este jueves en el que se ha conocido que la gasolina y el gasóleo se encarecieron.

Vista de una estación de servicio de Madrid este jueves en el que se ha conocido que la gasolina y el gasóleo se encarecieron.J.C Hidalgo

Publicado por
José A. González
Madrid

Creado:

Actualizado:

Las más de 12.600 gasolineras repartidas por toda España están bajo la lupa del Gobierno y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Ejecutivo quiere comprobar si las recientes subidas del precio de los carburantes responden únicamente al encarecimiento del petróleo o si existen aumentos injustificados de márgenes en un momento de fuerte volatilidad internacional.

Según explicó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, la CNMC monitorizará con herramientas de inteligencia artificial de forma diaria las estaciones de servicio españolas para detectar posibles prácticas abusivas. «De momento no nos han informado de evidencia de ninguna de ellas», señaló. Además, como añadió el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el Gobierno quiere reforzar la transparencia con la publicación de informes semanales —hasta ahora eran mensuales— sobre la evolución del precio de los carburantes.

Desde finales de febrero el precio del barril de petróleo —especialmente el Brent, la referencia para Europa— acapara titulares. Sin embargo, esas cifras no reflejan el coste del crudo que se compra en ese mismo instante para ser refinado. En realidad se refieren al valor de los contratos de futuros, acuerdos para comprar o vender petróleo en una fecha posterior a un precio fijado hoy.

La pregunta es inevitable: si se trata de contratos a futuro, ¿por qué el precio sube casi al instante en los surtidores? Para Juan Luis Jiménez, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la respuesta está en el funcionamiento del mercado. «Los precios suben rápido, pero bajan con mucha más lentitud», explica. Desde el sector introducen otro matiz. «Muchas veces se mira solo el Brent, pero nosotros compramos el producto al precio que marca la cotización internacional del gasóleo», explica Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES).

Cuando estallan crisis en regiones clave, los mercados anticipan posibles problemas de suministro. Esa percepción se traduce en una «prima de riesgo» que eleva los precios incluso antes de que exista una escasez física de combustible. El estrecho de Ormuz, por donde circula una parte significativa del petróleo mundial, se convierte entonces en uno de los principales indicadores de tensión en los mercados energéticos.

Sin embargo, el contexto internacional no lo explica todo. La estructura del mercado español también influye en la rapidez con la que estas subidas llegan al consumidor. Según Jiménez, existen problemas de competencia en distintos niveles de la cadena, desde el refinamiento hasta la venta final. Según datos de la CNMC, a mediados de junio de 2025, más de la mitad de estaciones están bajo grandes marcas del sector. Ante esta situación, el Gobierno ha pedido reforzar la vigilancia. En paralelo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante la Competencia lo que considera subidas desproporcionadas en los carburantes. Los datos recientes lo confirman.

El precio medio del diésel se ha disparado un 26,5% desde el inicio del conflicto, al pasar de unos 1,45 euros por litro a cerca de 1,83 euros. En el mismo periodo, la gasolina 95 ha aumentado alrededor de un 14%. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, avanzó el jueves que el Gobierno prepara un paquete de medidas que incluirá actuaciones fiscales y ayudas específicas para sectores especialmente afectados, como el transporte por carretera y el campo. El Ejecutivo parece descartar repetir la bonificación generalizada de 0,20 euros aplicada en 2022, una medida que se considera poco eficaz.

Las Cámaras de CyL reclaman al Gobierno que «toque» el IRPF y el IVA

El presidente de Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León reconoció ayer estar «muy preocupado» por el alza de los precios de los carburantes por la guerra en Oriente Medio y exigió al Gobierno que «toque» el IRPF y el IVA y busque petróleo «por otras líneas» para que salga más barato para abastecer el país.Además, remarcó que la subida de precios solo beneficia ahora al Estado y defendió que al ciudadano le interesa que el IVA «sea reducido», no medidas como la rebaja de 20 céntimos por litro, que fue un desastre, porque «el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos».Apeló también a que se adopten medidas para afrontar la situación desde un consenso real claro, alejado del electoralismo, y asumió que «es para echarse a temblar» cuando se escucha a algunos que apuntan a que el barril de petróleo puede alcanzar los 200 euros. «En este momento se requiere un posición real de consenso», dijo.El presidente de las cámaras de Castilla y León destacó que todos los españoles están preocupados, como es lógico, porque cuando suben los combustibles «aquí suben hasta las patatas», constató, aunque afirmó que el «verdadero riesgo y problema» está en el precio del gas, que ahora llega en barco desde Estados Unidos, y su encarecimiento «puede repercutir de forma más clara en la economía».Consideró «contradicciones de la alta política» que ahora se abra el canal comercial de gas con Rusia («la economía es la economía», dijo), también defendió que quizá la situación actual pueda venir bien para que la UE se aclare en cuanto a sus planteamientos para resolver los problemas de su dependencia energética, y defina qué pasa con el gas o con la nuclear. «Los socios europeos se deben aclarar», comentó.
tracking