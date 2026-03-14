Investigan la subida de precios de las gasolineras antes de tiempo

Vista de una estación de servicio de Madrid este jueves en el que se ha conocido que la gasolina y el gasóleo se encarecieron.J.C Hidalgo

Publicado por José A. González Madrid Creado: Actualizado:

Las más de 12.600 gasolineras repartidas por toda España están bajo la lupa del Gobierno y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Ejecutivo quiere comprobar si las recientes subidas del precio de los carburantes responden únicamente al encarecimiento del petróleo o si existen aumentos injustificados de márgenes en un momento de fuerte volatilidad internacional.

Según explicó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, la CNMC monitorizará con herramientas de inteligencia artificial de forma diaria las estaciones de servicio españolas para detectar posibles prácticas abusivas. «De momento no nos han informado de evidencia de ninguna de ellas», señaló. Además, como añadió el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el Gobierno quiere reforzar la transparencia con la publicación de informes semanales —hasta ahora eran mensuales— sobre la evolución del precio de los carburantes.

Desde finales de febrero el precio del barril de petróleo —especialmente el Brent, la referencia para Europa— acapara titulares. Sin embargo, esas cifras no reflejan el coste del crudo que se compra en ese mismo instante para ser refinado. En realidad se refieren al valor de los contratos de futuros, acuerdos para comprar o vender petróleo en una fecha posterior a un precio fijado hoy.

La pregunta es inevitable: si se trata de contratos a futuro, ¿por qué el precio sube casi al instante en los surtidores? Para Juan Luis Jiménez, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la respuesta está en el funcionamiento del mercado. «Los precios suben rápido, pero bajan con mucha más lentitud», explica. Desde el sector introducen otro matiz. «Muchas veces se mira solo el Brent, pero nosotros compramos el producto al precio que marca la cotización internacional del gasóleo», explica Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES).

Cuando estallan crisis en regiones clave, los mercados anticipan posibles problemas de suministro. Esa percepción se traduce en una «prima de riesgo» que eleva los precios incluso antes de que exista una escasez física de combustible. El estrecho de Ormuz, por donde circula una parte significativa del petróleo mundial, se convierte entonces en uno de los principales indicadores de tensión en los mercados energéticos.

Sin embargo, el contexto internacional no lo explica todo. La estructura del mercado español también influye en la rapidez con la que estas subidas llegan al consumidor. Según Jiménez, existen problemas de competencia en distintos niveles de la cadena, desde el refinamiento hasta la venta final. Según datos de la CNMC, a mediados de junio de 2025, más de la mitad de estaciones están bajo grandes marcas del sector. Ante esta situación, el Gobierno ha pedido reforzar la vigilancia. En paralelo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante la Competencia lo que considera subidas desproporcionadas en los carburantes. Los datos recientes lo confirman.

El precio medio del diésel se ha disparado un 26,5% desde el inicio del conflicto, al pasar de unos 1,45 euros por litro a cerca de 1,83 euros. En el mismo periodo, la gasolina 95 ha aumentado alrededor de un 14%. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, avanzó el jueves que el Gobierno prepara un paquete de medidas que incluirá actuaciones fiscales y ayudas específicas para sectores especialmente afectados, como el transporte por carretera y el campo. El Ejecutivo parece descartar repetir la bonificación generalizada de 0,20 euros aplicada en 2022, una medida que se considera poco eficaz.