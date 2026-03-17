El precio de la bombona de butano sube un 4,9% y roza el máximo legal permitido

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los hogares españoles que dependen del gas envasado afrontan desde hoy un nuevo incremento en sus facturas. Según la resolución publicada este lunes por la Dirección General de Política Energética y Minas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el precio máximo de venta al público de la bombona de butano de 12,5 kilogramos se incrementa un 4,94%, alcanzando los 16,35 euros.

Este repunte supone un encarecimiento de 0,77 céntimos respecto a la última revisión de enero, cuando el precio estaba fijado en 15,58 euros. La subida actual se queda al límite del tope legal del 5% establecido por la normativa vigente para cada revisión bimestral, un mecanismo diseñado para evitar oscilaciones bruscas en el bolsillo de los consumidores.

Las causas: materias primas y tensiones globales

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico atribuye esta escalada principalmente al comportamiento de los mercados internacionales. Entre los factores clave destacan el aumento en la cotización de las materias primas (propano y butano) y el incremento en los costes de los fletes (transporte marítimo).

Asimismo, la inestabilidad geopolítica en Oriente Próximo y la evolución del tipo de cambio euro-dólar han ejercido una presión añadida. Dado que el gas licuado de petróleo (GLP) se negocia en dólares, la ligera depreciación del euro frente a la moneda estadounidense encarece automáticamente las importaciones para el mercado nacional.

Un alivio que se desvanece

A pesar de que el precio actual de 16,35 euros se mantiene lejos del récord histórico de casi 20 euros alcanzado en 2022, esta es la segunda subida consecutiva en lo que va de 2026. Este incremento afecta a unos 6,8 millones de consumidores en España, especialmente en zonas rurales y viviendas antiguas donde el gas natural no es una opción.

El nuevo precio estará vigente durante los próximos dos meses, hasta la tercera semana de mayo, cuando el Gobierno realice la siguiente revisión basada en los costes del mercado energético global.