Las gasolineras de CyL en pie de guerra por los precios del combustible: "Hay mucha preocupación"

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Las estaciones de servicio de Castilla y León han pedido este miércoles al Gobierno que reduzca al máximo los impuestos que se aplican a los combustibles para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Irán, y han reconocido que "hay mucha preocupación" en el sector.

Así lo ha trasladado este miércoles a EFE el presidente de la Agrupación de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles de Castilla y León (Avecal), Rafael Pizarro, quien ha incidido en que desde que comenzó la guerra "se nota" una menor afluencia de clientes a las estaciones de servicio de la Comunidad, que ha calculado en unas 800.

A su juicio, esta situación "es mala para el minorista y mala para el consumidor", mientras que el Gobierno ingresa más a través de los impuestos tras años de "recaudación récord", ya que los combustibles soportan un impuesto especial y el IVA, al 21 %.

"Entendemos que, en casos extremos como este, (el gravamen) fuera simplemente con los impuestos especiales, porque hay capacidad para quitar el 21 %", ha planteado.

En su opinión, "no es lógico que pongan impuesto sobre impuesto", antes de advertir de que el sector podrán aguantar en el corto plazo, pero que no tendrá capacidad para afrontar la falta de ingresos y los costes si la situación se prolonga.

Pizarro también ha apoyado las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos de la Comunidad porque "tienen toda la razón" -este miércoles, un millar de personas se han manifestado en Valladolid contra la especulación en el precio del gasóleo agrícola y fertilizantes-, aunque ha recordado que cuando los precios bajan y se ha comprado el combustible más caro por adelantado, "te lo comes con patatas".

Por otra parte, este miércoles la Agrupación Española de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) ha remitido un comunicado incide en la dependencia de la UE al petróleo exterior y que apuesta por los combustibles renovables, que reducen las emisiones de O2 y mejoran la autosuficiencia de los países.

En un texto firmado por su secretario general, Víctor García, ha desgranado las bondades de los combustibles renovables, entre ellas, que favorece la transición justa y España tiene una gran capacidad técnica para producirlos.