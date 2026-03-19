El litro de gasóleo sube 47 céntimos en diez días

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El litro de gasóleo ha subido ya una media de 47 céntimos en la Península Ibérica desde el inicio del ataque estadounidense a Irán. Según un análisis de Facua-Consumidores en Acción a partir de los precios de 12.378 gasolineras en las 50 provincias facilitados por las empresas al Ministerio para la Transición Ecológica, desde el lunes 2 de marzo pueden encontrarse diferencias de hasta 1,18 euros en el litro del diésel. Murcia es el territorio con la mayor variación, desde los 1,019 euros de una gasolinera en la capital de la región hasta los 2,199 euros de otra de Alhama de Murcia.

En la provincia de Sevilla, esa diferencia asciende a 1,04 euros, desde los 1,240 euros de un establecimiento de El Cuervo hasta los 2,281 de otra de Badolatosa. Y en Vizcaya ese diferencial alcanza los 87 céntimos desde los 1,230 euros de una gasolinera de Valle de Trápaga-Trapagaran hasta los 2,099 de otra de Berriz, siendo la segunda y tercera provincia del país con mayor diferencia. De esta forma, el ahorro al llenar un depósito de combustible de 50 litros puede alcanzar los 59 euros en Murcia si se elige la gasolinera más barata frente a la más cara; en Sevilla, hasta 52 euros; y en Vizcaya, hasta 43,50 euros. Facua pide precios máximos En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, los precios varían hasta 78 céntimos por litro, desde los 1,379 euros de una gasolinera de Alcobendas hasta los 2,155 euros de otra de Ciempozuelos