Iberdrola lanza el mayor plan de incentivos de su historia con hasta 400 millones

Publicado por Agencias Bilbao Creado: Actualizado:

Iberdrola propondrá a su junta general de accionistas, prevista para el próximo 29 de mayo, la aprobación del mayor plan de incentivos a largo plazo de su historia para su cúpula directiva. Bajo la denominación ‘LTIP Transformador 2026-2028’, el programa contempla el reparto de hasta 20 millones de acciones entre unos 400 directivos y empleados clave, con un valor cercano a los 400 millones de euros a precios actuales. El plan estará dirigido a los consejeros ejecutivos —el presidente, Ignacio Galán, y el consejero delegado, Pedro Azagra-, así como a personal directivo y otros profesionales considerados estratégicos dentro del grupo.

De ese total, hasta un 25% de las acciones, unos cinco millones de títulos, se reservarán para los dos máximos ejecutivos. La retribución estará condicionada al cumplimiento de una serie de objetivos financieros, bursátiles y de sostenibilidad en el periodo 2026-2028, en línea con la estrategia del grupo. Entre ellos destaca alcanzar un beneficio neto consolidado superior a los 7.600 millones de euros en 2028, así como situarse entre las tres compañías con mayor rentabilidad para el accionista del índice europeo.