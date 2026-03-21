Diario de León

Iberdrola lanza el mayor plan de incentivos de su historia con hasta 400 millones

Juan Ignacio galán, presidente de Iberdrola.

Juan Ignacio galán, presidente de Iberdrola.Juan Carlos Cárdenas

Publicado por
Agencias
Bilbao

Creado:

Actualizado:

Iberdrola propondrá a su junta general de accionistas, prevista para el próximo 29 de mayo, la aprobación del mayor plan de incentivos a largo plazo de su historia para su cúpula directiva. Bajo la denominación ‘LTIP Transformador 2026-2028’, el programa contempla el reparto de hasta 20 millones de acciones entre unos 400 directivos y empleados clave, con un valor cercano a los 400 millones de euros a precios actuales. El plan estará dirigido a los consejeros ejecutivos —el presidente, Ignacio Galán, y el consejero delegado, Pedro Azagra-, así como a personal directivo y otros profesionales considerados estratégicos dentro del grupo.

De ese total, hasta un 25% de las acciones, unos cinco millones de títulos, se reservarán para los dos máximos ejecutivos. La retribución estará condicionada al cumplimiento de una serie de objetivos financieros, bursátiles y de sostenibilidad en el periodo 2026-2028, en línea con la estrategia del grupo. Entre ellos destaca alcanzar un beneficio neto consolidado superior a los 7.600 millones de euros en 2028, así como situarse entre las tres compañías con mayor rentabilidad para el accionista del índice europeo.

tracking