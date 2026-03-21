Casi tres de cada cuatro despidos que llegan a los juzgados se resuelven con sentencia favorable al trabajador o con conciliación

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Los juzgados de lo Social de Castilla y León resolvieron durante el año 2025 un total de 5.363 asuntos individuales por despido, un 2,5 por ciento menos que en 2024, de los que un 28,6 por ciento registraron sentencias favorables a los trabajadores y en un 42,8 por ciento hubo conciliación. En concreto, estos tribunales dieron la razón a los trabajadores en 1.535 asuntos, mientras que las conciliaciones sumaron 2.351.

Los datos que facilita el Ministerio de Trabajo y Economía Social precisan que durante el ejercicio anterior crecieron un 6,6 por ciento asuntos por despidos con sentencia favorable, con un total de 1.557 trabajadores afectados (un asunto puede afectar a más de un empleado), que disminuyeron, sin embargo, un 2,4 por ciento. Las cantidades reconocidas a estos trabajadores ascendieron a 14,37 millones de euros, lo que representa un crecimiento del cuatro por ciento respecto al dato de 2024. Así, la cuantía media por trabajador se situó en los despidos con sentencia favorable, en los 9.232,6 euros, un 6,6 por ciento más que el año anterior, informa Ical.

Por lo que se refiere a los despidos por conciliación, los asuntos subieron un cuatro por ciento, con un total de 2.380 trabajadores afectados, que disminuyeron un 10,7 por ciento. Las cantidades reconocidas ascendieron a 14,5 millones, con una merma del 0,2 por ciento; y la cuantía media se situó en los 6.115,4 euros, con un crecimiento del 11,8 por ciento, muy inferior a la de las sentencias favorables.

En conjunto, los despidos con sentencia favorable o conciliación afectaron a 3.937 empleados, un 7,6 por ciento menos que en 2025; con unos abonos globales de 28,9 millones, un 11,3 por ciento más, y una cuantía media de 7.348,2 euros, que creció un 10,2 por ciento.

Reclamaciones de cantidad

Los juzgados de los Social de la Comunidad también resolvieron el año pasado también 8.727 reclamaciones derivadas del contrato de trabajo, que supusieron un descenso del 3,2 por ciento en comparación al dato del año anterior.

En este sentido, el informe precisa que fallaron a favor del trabajadores en 2.116 reclamaciones de cantidad, lo que representa una merma del 4,7 por ciento respecto a 2024. La información que ofrece el departamento que dirige Yolanda Díaz indica que las cantidades medias reconocidas a estos trabajadores ascendieron a 10,2 millones de euros, con un incremento del 29,4 por ciento anual. La cuantía media por asunto se situó en los 4.865,1 euros, un 35,9 por ciento más que en 2024.

En cuanto a los asuntos de reclamaciones de cantidad que finalizaron con conciliación, ascendieron a 1.533, un 12,2 por ciento menos que el año anterior. Estos asuntos dieron lugar a 4,8 millones de euros en cantidades reconocidas, con una merma del 29,8 por ciento, y una cantidad media de 3.170 euros, con un descenso del 20 por ciento.

Cabe destacar también dentro de la actividad de los tribunales de los Social, que el año pasado, resolvieron 6.388 asuntos relacionados con la Seguridad Social en Castilla y León. Asimismo, estos tribunales también se encargaron de 103 conflictos colectivos, un 15,6 por ciento menos que en el 2024.

Sumando todos estos aspectos, los juzgados de lo social resolvieron 20.581 asuntos el año pasado, con un descenso del 5,4 por ciento.

Provincias

Por provincias, el porcentaje de asuntos por despido resueltos con sentencia favorable sobre el total se situó en el 44 por ciento en Soria; 41 por ciento en Ávila; 34,3 por ciento en Palencia; 30,9 por ciento en Burgos; 29,2 por ciento en Zamora; 28,6 por ciento en Segovia; 27,1 por ciento en León; 25,7 por ciento en Salamanca; y 24,8 por ciento en Valladolid.

En cuanto al peso de las conciliaciones sobre el total de asuntos resueltos por despido individual, se situaron en el 50,6 por ciento en León; 50,2 por ciento en Valladolid; 49,7 por ciento en Segovia; 46,1 por ciento en Ávila; 44,8 por ciento en Palencia; 43,5 por ciento en Zamora; 40 por ciento en Burgos; 28,4 por ciento en Salamanca; y 13,9 por ciento en Soria.

Evolución en datos absolutos

El número de asuntos sociales totales resueltos creció en 2025 en Palencia (1.772), un 17,4 por ciento; en Soria (607), un 12,2 por ciento; Ávila (843), un 7,3 por ciento; en Valladolid (5.371), un 3,5 por ciento; y en Salamanca (2.447), un 3,3 por ciento. Por el contrario, se redujeron en Segovia (989), un 34 por ciento; en Burgos (2.698), un 17,2 por ciento; en Zamora (1.224), un 13,4 por ciento; en león (4.630), un 10,7 por ciento; y en Ávila (8439, un 5,4 por ciento.

Los asuntos individuales por despido resueltos aumentaron en Soria (166), un 55,1 por ciento; en Ávila (271), un 21 por ciento; en Palencia (364), un 5,2 por ciento; en Burgos (698), un 3,6 por ciento; y en Salamanca (750), un 2,2 por ciento. Se contrajeron sin embargo en Segovia (294), un 25,4 por ciento; en León (1.074), un diez por ciento; en Zamora (271), un 7,5 por ciento; y en Valladolid (1.475), un 3,8 por ciento.

De este total de asuntos por despido, los de sentencia favorable al trabajador aumentaron en Soria (73), un 247,6 por ciento; en Ávila (111), un 88,1 por ciento; en Palencia (125), un 42 por ciento; en Valladolid (366), un 12,3 por ciento; en Salamanca (193), un 10,9 por ciento; y en Burgos (216), un 4,9 por ciento. Se redujeron por el contrario en Zamora (79), un 31,3 por ciento; en Segovia (84), un 17,6 por ciento; y en León (291), un 17,3 por ciento.

En cuanto a los que concluyeron con conciliación, solo subieron en Zamora (118), un 22,9 por ciento; en Burgos (279), un 16,3 por ciento; y en Burgos (125), un cinco por ciento; y se redujeron en el resto, en Soria (23), un 43,9 por ciento; en Segovia (146), un 24 por ciento); en Valladolid (741), un 15,1 por ciento; en Salamanca (213), un 11,3 por ciento; en Palencia (163), un 4,7 por ciento; y en león (543), un 2,5 por ciento.