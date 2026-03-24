Los carburantes dan un respiro a los conductores tras la rebaja del IVA

Publicado por Lucía Palacios Madrid Creado: Actualizado:

La rebaja del IVA del 21% al 10% aprobada por el Gobierno el pasado viernes y que entró en vigor el sábado ha supuesto un importante alivio para los bolsillos de los conductores, ya que la medida ha ayudado a abaratar significativamente el precio de los combustibles, alejándose de esta manera de la peligrosa barrera de los dos euros por litro que rebasó la semana pasada, la tercera desde que estalló la guerra en Irán y el petróleo comenzó una imparable escalada que lo ha situado incluso por encima de los 110 dólares por barril.

Los precios llegaron a tocar su techo este pasado sábado, cuando el litro del diésel alcanzó los 1,96 euros de media, según los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica de la Península y Baleares. Sin embargo, la situación es ahora considerablemente distinta, ya que los surtidores reflejaban este lunes un precio de 1,80 euros, una caída de 16 céntimos. Eso significa que llenar un depósito medio de 55 litros era este lunes 8,8 euros más barato que el sábado.

En el caso de la gasolina, la bajada es aún más pronunciada. Si el sábado un litro llegaba a los 1,81 euros de media, los surtidores mostraban este lunes un precio medio de 1,61 euros. Eso se traduce en un abaratamiento de 20 céntimos por litro, que hace que el repostaje resulte 11 euros más barato.

La otra buena noticia para los conductores es que, a raíz de las declaraciones en las que el presidente estadounidense Donald Trump aseguraba que había mantenido conversaciones «productivas» con Irán, la cotización del petróleo Brent cayó este lunes con fuerza y perdió la cota de los 100 dólares por barril, algo que no sucedía desde hace una semana. Este recorte, si se mantiene en el tiempo, debería reflejarse en otra rebaja de los carburantes durante las próximas semanas.

No todas

Según se refleja en estos precios medios, la mayoría de las gasolineras españolas ha aplicado la rebaja del IVA aprobada por el Gobierno, aunque no todas lo han hecho. Una de cada cuatro no ha cumplido y ha evitado trasladar toda la reducción fiscal al precio final de los carburantes; es más, alguna ha aprovechado incluso para subirlo. Así lo denunció este lunes Facua en una rueda de prensa, enarbolando los datos que maneja de las 9.255 estaciones de servicio de Península y Baleares que comunicaron su actualización de precios al Ministerio para la Transición Ecológica.

De esta forma, la organización de consumidores asegura que 2.337 gasolineras «no se limitaron a trasladar la bajada del IVA, sino que aplicaron un nuevo incremento». Facua sostiene que en el 25,3% la rebaja del precio de venta al público fue inferior a la que correspondería con la reducción fiscal. Es más, en 175 estaciones el precio se mantuvo congelado, lo que implica «una subida encubierta que absorbió por completo la bajada fiscal», e incluso en otras 54 el precio fue superior al que tenían antes de aplicar la medida.

No está de acuerdo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien manifestó este lunes que no se observa, por ahora, ninguna señal de que no se esté trasladando «de manera completa» la bajada de impuestos. «Hemos visto este mismo fin de semana cómo se han reducido los precios de los combustibles de las gasolineras», celebró el ministro de Sánchez.