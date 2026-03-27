La Seguridad Social devolverá de oficio la penalización extra a los prejubilados

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Fin al tijeretazo en las pensiones de los trabajadores con salarios más altos que se jubilen de forma anticipada. Tal y como adelantó este periódico, la Seguridad Social da marcha atrás y suprime la aplicación de las penalizaciones máximas que estaban aplicando desde el pasado 1 de enero a las prestaciones de aquellos trabajadores que estuvieran cotizando por la base máxima, lo que se traducía en una pérdida adicional de hasta 400 euros cuando decidían adelantar su retiro de forma voluntaria. De esta manera, mantienen el calendario fijado inicialmente según el cual este año le corresponde un recorte a las pensiones de hasta 305 euros —aplicado sobre el tope de los 3.359 fijado para este año— a quienes se jubilen dos años antes, y no de los 705 que pretendían aplicar. El ministerio de Elma Saiz rectifica y ya ha firmado la resolución por la que deja sin efecto la emitida a finales de diciembre y con la que se aplicaba este año la penalización acordada para 2033, tras un periodo de transición iniciado en 2023 y que pretendía ir elevando parcialmente este castigo durante los siguientes diez años. Además, la rectificación llega con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Es más, establece que ni siquiera tendrán que solicitarlo, sino que se les aplicará de forma automática el nuevo coeficiente más ventajoso. Este cambio tardará pocos días en ser efectivo en el simulador, según confirmaron fuentes del ministerio. Y es que, sin aviso previo y desde inicios de año, la Seguridad Social había optado por eliminar las condiciones ventajosas que tenían los trabajadores que estuvieran cotizando por la base máxima poniendo fin al periodo transitorio, con un cambio que llegaba a suponer un golpe de hasta 5.600 euros al año.