El Consejo de Administración de CaixaBank nombra vicepresidente a Peter Löscher

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El Consejo de Administración de CaixaBank ha acordado, en su reunión de hoy tras la celebración de la Junta General de Accionistas, el nombramiento de Peter Löscher como vicepresidente de la entidad financiera, tras el informe favorable y propuesta de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad.

Löscher, consejero independiente del Consejo de Administración de CaixaBank desde 2023, sustituye en el cargo a Amparo Moraleda, que presentó su renuncia al cargo de consejera con efectos en el momento de finalización de la Junta General Ordinaria Accionistas, al cumplirse doce años desde su nombramiento inicial el próximo mes de abril.

Peter Löscher, nacido en Austria en 1957, cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito directivo y en consejos de administración de grandes corporaciones internacionales.

Löscher reúne una sólida formación en Economía y Administración de Empresas, adquirida en la Universidad de Viena, la Universidad China de Hong Kong y la Harvard Business School. Su carrera combina liderazgo en grandes multinacionales, presencia en órganos de gobierno corporativo y un marcado enfoque global tras haber desarrollado su actividad profesional en Europa, Estados Unidos y Asia.

En la actualidad, es consejero no ejecutivo independiente de Telefónica, S.A. y presidente del Consejo de Supervisión de Telefónica Deutschland Holding AG; miembro del Consejo de Supervisión de Royal Philips y consejero no ejecutivo de Thyssen-Bornemisza Group AG.

A lo largo de su trayectoria, ha ocupado cargos de máximo nivel en compañías de referencia, como presidente y consejero delegado de Siemens AG, CEO de Renova Management AG, y primer ejecutivo en áreas estratégicas de Merck & Co., General Electric y Amersham. También ha presidido y formado parte del Consejo de Administración de Sulzer y del Consejo de Supervisión de Deutsche Bank y OMV. A esta experiencia se suma su participación en fundaciones, consejos asesores académicos y numerosas distinciones honoríficas y doctorados, que refuerzan su prestigio y su aportación al ámbito empresarial y social.

Composición del Consejo de Administración de CaixaBank y de las Comisiones del Consejo

Tras la reelección de Tomás Muniesa y Eduardo Javier Sanchiz, el nombramiento de Ana García Fau y la ratificación y nombramiento de Pablo Arturo Forero acordados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de hoy, la composición del Consejo de Administración es la siguiente:

Tomás Muniesa Arantegui - Presidente (dominical)

Peter Löscher - Vicepresidente (independiente)

Gonzalo Gortázar Rotaeche - Consejero delegado (ejecutivo)

Eduardo Javier Sanchiz Irazu - Consejero independiente coordinador (independiente)

Luis Álvarez Satorre - Consejero (independiente)

Fernando Maria Costa Duarte Ulrich - Consejero (otro externo)

María Verónica Fisas Vergés - Consejera (independiente)

Pablo Arturo Forero Calderón - Consejero (independiente)

Ana María García Fau - Consejera (independiente)

Rosa María García Piñeiro - Consejera (independiente)

Cristina Garmendia Mendizábal - Consejera (independiente)

José María Méndez Álvarez- Cedrón - Consejero (dominical)

Bernardo Sánchez Incera - Consejero (independiente)

Teresa Santero Quintillá - Consejera (dominical)

Koro Usarraga Unsain - Consejera (independiente)

El Consejo de Administración de CaixaBank mantiene la estructura de 15 miembros, de los cuales 10 -el 67%- son consejeros independientes, y sigue contando con una representación de mujeres que alcanza el 40%.

Asimismo, el Consejo de Administración celebrado tras la celebración de la Junta General de Accionistas también ha acordado reelegir a Eduardo Javier Sanchiz como consejero independiente coordinador por un nuevo período de tres años.

Finalmente, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad, ha acordado establecer la siguiente composición de las Comisiones del Consejo:

Comisión Ejecutiva

Tomás Muniesa Arantegui* - Presidente (dominical)

Gonzalo Gortázar Rotaeche - Vocal (ejecutivo)

Eduardo Javier Sanchiz Irazu* - Vocal (independiente)

Cristina Garmendia Mendizábal - Vocal (independiente)

Peter Löscher* - Vocal (independiente)

Koro Usarraga Unsain - Vocal (independiente)

*El Consejo de Administración ha acordado la incorporación de Peter Löscher como nuevo vocal de la Comisión, así como la reelección de Tomás Muniesa Arantegui y Eduardo Javier Sanchiz Irazu, como presidente y vocal respectivamente, tras su reelección como consejeros por la Junta General.

Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad

Peter Löscher* - Presidente (independiente)

Eduardo Javier Sanchiz Irazu* - Vocal (independiente)

Fernando Maria Costa Duarte Ulrich - Vocal (otro externo)

Pablo Arturo Forero Calderón* - Vocal (independiente)

Rosa María García Piñeiro - Vocal (independiente)

* El Consejo de Administración ha acordado designar como presidente de la Comisión a Peter Löscher. Asimismo, ha acordado la incorporación de Pablo Arturo Forero Calderón como nuevo vocal de la Comisión. Eduardo Javier Sanchiz Irazu continúa desempeñando su cargo actual como vocal de la Comisión, tras su reelección como consejero por la Junta General.

Comisión de Auditoría y Control

Eduardo Javier Sanchiz Irazu* - Presidente (independiente)

Ana María García Fau * - Vocal (independiente)

José María Méndez Álvarez-Cedrón - Vocal (dominical)

Bernardo Sánchez Incera - Vocal (independiente)

Teresa Santero Quintillá - Vocal (dominical)

* El Consejo de Administración ha acordado la incorporación de Ana María García Fau como nueva vocal de la Comisión ocupando la vacante de Cristina Garmendia que deja de ser miembro de la Comisión, estando supeditado este cambio a la previa verificación de la idoneidad de Ana María García Fau por el supervisor bancario y a no estar sujeta a ningún tipo de limitación que pueda establecer el supervisor para integrarse como miembro de la Comisión. Eduardo Javier Sanchiz Irazu continúa desempeñando su cargo como presidente de la Comisión, tras su reelección como consejero por la Junta General.

Comisión de Retribuciones

Cristina Garmendia Mendizábal - Presidenta (independiente)

Luis Álvarez Satorre - Vocal (independiente)

Ana María García Fau * - Vocal (independiente)

José María Méndez Álvarez-Cedrón - Vocal (dominical)

Koro Usarraga Unsain - Vocal (independiente)

* El Consejo de Administración ha acordado la incorporación de Ana María García Fau como nueva vocal de la Comisión ocupando la vacante de Pablo Arturo Forero. La incorporación de Ana María García Fau queda supeditada a la verificación de su idoneidad por el supervisor bancario y a no estar sujeta a ningún tipo de limitación que pueda establecer el supervisor para integrarse como miembro de la Comisión.

Comisión de Innovación, Tecnología y Transformación Digital

Tomás Muniesa Arantegui* - Presidente (dominical)

Gonzalo Gortázar Rotaeche - Vocal (ejecutivo)

Luis Álvarez Satorre - Vocal (independiente)

Cristina Garmendia Mendizábal - Vocal (independiente)

Peter Löscher - Vocal (independiente)

Bernardo Sánchez Incera - Vocal (independiente)

* Tomás Muniesa Arantegui continúa desempeñando su cargo actual como presidente de la Comisión, tras su reelección como consejero por la Junta General.

Comisión de Riesgos

La composición de la Comisión se mantiene inalterada.

Koro Usarraga Unsain - Presidenta (independiente)

Fernando Maria Costa Duarte Ulrich - Vocal (otro externo)

María Verónica Fisas Vergés - Vocal (independiente)

Pablo Arturo Forero Calderón - Vocal (independiente)

Rosa María García Piñeiro - Vocal (independiente)