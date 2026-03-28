La guerra en Irán dispara los precios en marzo y la inflación se sitúa en un 3,3%

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El IPC subió en marzo un 3%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Tres décimas más que la cifra que se registró en marzo de 2022 tras la invasión rusa en Ucrania y disparó los precios tanto de los alimentos como, especialmente, los energéticos. Tres años después, el dato adelantado por el organismo estadístico pone cifras a las estimaciones de casas de estudios e investigaciones. El porcentaje se sitúa 3 décimas por debajo de la previsión de Funcas que la establecía en el 3,6% y 4 por encima de la estimación de los analistas de BBVA Research (2,9%). Por su parte, la inflación subyacente, que no tiene en cuenta, el precio de la energía y los alimentos elaborados, se mantuvo en línea con el dato de febrero (2,7%). El Ministerio de Economía achaca esta subida al shock energético derivado del conflicto en Oriente Medio que ha elevado el indicador general un punto porcentual en comparación con los datos de febrero y también con la cifra anotada en marzo de 2025. "La guerra nos ha llevado a modificar nuestras previsiones de inflación", avanzó hace unas semanas el panel de expertos de Funcas que prevé que el IPC se dispare hasta el 4% en los próximos meses si no se pone fin al conflicto en el golfo Pérsico. Este jueves, la OCDE estimaba la tasa anual para España en el 3%. El repunte de la inflación tiene efectos directos sobre la economía: el aumento de los precios reduce la capacidad de gasto de los hogares, al desviar recursos que en condiciones normales se destinarían al consumo, lo que termina lastrando el crecimiento. Para amortiguar este impacto, el Gobierno ha puesto en marcha un paquete de rebajas fiscales sobre la energía que, según Funcas, permitirá un ahorro medio de unos 90 euros hasta junio al repostar. Desde el Ministerio de Economía señalan que, aunque los carburantes han comenzado a abaratarse por estas medidas, siguen sometidos a presiones al alza por la evolución de los mercados internacionales, especialmente en el caso del diésel, afectado por el encarecimiento del petróleo, el transporte y los márgenes de refino. Pese a este repunte, la inflación se mantiene muy por debajo de los niveles registrados al inicio de la guerra en Ucrania, cuando llegó a aproximarse al 11%.