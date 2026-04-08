La guerra de precios llega a los surtidores

Publicado por C. Cándido | Madrid Creado: Actualizado:

La guerra de precios en los surtidores se intensifica. Moeve y Naturgy han movido fecha para ampliar sus descuentos en carburantes, luz y gas para hacer frente a la ofensiva lanzada por Repsol, que la semana pasada agitó el mercado al prolongar sus rebajas en plena escalada de precios. Ambas compañías han extendido hasta el 20 de abril sus promociones cruzadas, que combinan ventajas en estaciones de servicio con descuentos en las facturas energéticas.

Los descuentos, que pueden beneficiar a los más de cuatro millones de clientes del programa Moeve Gow como a los nuevos usuarios, pueden alcanzar hasta 67 céntimos por litro, en función de los servicios contratados. Un repostaje de 50 litros permitiría acumular hasta 33,50 euros de saldo, que podrá utilizarse tanto en suministros de luz y gas como en futuros repostajes o recargas eléctricas dentro de la red de más de 1.300 estaciones de Moeve en España, según los cálculos de estas compañías.

El esquema dse ahorro parte de una rebaja base de 10 céntimos por litro, que puede incrementarse a 12 céntimos si el cliente utiliza la aplicación. A partir de ahí, las bonificaciones crecen en función del nivel de vinculación: 20 céntimos por litro al combinar carburante con contratos de luz o gas, 30 céntimos si se añade el servicio de mantenimiento, y hasta 40 céntimos al integrar ambos. No obstante, el descuento puede escalar hasta los 60 céntimos por litro en caso de incluir instalaciones solares con Naturgy, alcanzando el máximo de 67 céntimos si el pago se realiza mediante la app y la tarjeta asociada.

Repsol fue la primera energética en lanzar su estrategia y prolongar hasta el 3 de mayo sus descuentos extraordinarios, inicialmente previstos solo hasta Semana Santa, en un intento por fidelizar clientes ante el encarecimiento del combustible. La decisión llega en paralelo al plan anticrisis del Gobierno de Pedro Sánchez, que incluye una rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% y una reducción del impuesto especial de hidrocarburos, además de ayudas específicas para transportistas y el sector agrario.

Repsol, que opera una red de más de 3.300 gasolineras en todo el país, elevó temporalmente sus descuentos habituales —de entre 5 y 20 céntimos por litro— hasta una horquilla de entre 10 y 40 céntimos para los usuarios de su app Waylet. A ello se suma un incentivo adicional de 5 céntimos por litro para transportistas y autónomos que utilicen la tarjeta Solred.