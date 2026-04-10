El Gobierno aleja otra reforma de las pensiones al moderar al 14% del PIB el gasto hasta 2050

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la presentación de INTegraSS, la nueva herramienta que permitirá a la Administración proyectar el gasto a largo plazo de las pensiones en España, este jueves en la sede del Ministerio de Economía.EFE/ Borja Sanchez-Trillo

Publicado por Lucía Palacios Madrid Creado: Actualizado:

El Gobierno presentó ayer una nueva herramienta para proyectar el gasto en pensiones «más potente y fiable que ninguna otra hasta el momento» que enmienda los resultados publicados por la Airef, la Comisión Europea y la OCDE en un momento en el que el debate sobre si el sistema de pensiones es sostenible no termina de cerrarse pese a las reformas implantadas, con voces que siguen insistiendo en que las cuentas no cuadran. Pero pese a que la Seguridad Social tiene que afrontar una factura anual de más de 200.000 millones y acumula una deuda de 136.000 millones, el Ejecutivo aleja poner en marcha nuevas medidas para contener este gasto porque está un punto por debajo del máximo acordado por ley que no se puede rebasar.

Así al menos lo estima Integrass, que refleja un escenario para las próximas décadas mucho más favorable que el pintado por estos tres organismos públicos al moderar el crecimiento del gasto medio del sistema de pensiones al 14% del PIB hasta 2050, frente al 14,4% estimado por la Airef, el 15,5% de la Comisión Europea en su primer informe de envejecimiento (que corrigió en segunda versión al 14,6%) o el 17% de la OCDE, lo que supone una reducción de varias décimas de PIB e incluso de tres puntos.

Es más, incluso la diferencia entre esta nueva estadística que ve la luz después de dos años de trabajo del Ministerio de Seguridad Social, con la colaboración del de Economía, es más acusada en el momento de mayor tensión para las cuentas, en el año 2050, cuando se prevé que haya el mayor número de pensionistas en el sistema derivado del retiro de la jubilación del ‘baby boom’. Así, si Bruselas calculó en su informe del Ageing Report de 2024 (el que se tiene en cuenta para fiscalizar los efectos de la última reforma de las pensiones y saber si es necesario implantar nuevas medidas) un gasto equivalente al 17,3% del PIB y la Airef lo situó en el 16,1%, Integrass lo rebaja al 15,3%, es decir, hasta dos puntos por debajo de la Comisión Europea.

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, sacó pecho de estos resultados durante el acto de presentación de la herramienta, en la que también estuvo el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo. "Los datos que hemos podido conocer nos permiten ser optimistas: el sistema de pensiones es sostenible, su gasto futuro es asumible y las medidas que hemos implantado funcionan", aseguró la ministra portavoz, que ya ha descartado en más de una ocasión seguir profundizando en nuevos ajustes y se ha mostrado segura de que el segundo informe de la Airef -que tendrá que publicarse antes del 1 de junio- así lo confirmará.

Falta proyectar los ingresos Integrass aprovecha todo el potencial de las bases de datos que posee la Administración de la Seguridad Social y se enriquece también de cifras de otros organismos como el INE o el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de analizar el patrón actual de comportamiento y proyectarlo hacia el futuro. A su vez, ofrece un alto grado de detalle: características del pensionista, género, régimen de Seguridad Social, tipo de jubilación, etc.

CC OO valoró "este alto nivel de detalle" y que "utilice datos reales" y "con mayor granularidad", lo que permite "afinar las estimaciones y evitar diagnósticos sobredimensionados sobre la evolución del gasto". Sin embargo, el sindicato echó en falta completar el análisis con la proyección de ingresos, puesto que "la sostenibilidad no puede evaluarse únicamente desde la perspectiva del gasto".