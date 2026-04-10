Una empresa de Albacete abonará 100 euros a sus trabajadores si no cogen baja

Publicado por J.M.L. Albacete Creado: Actualizado:

Los trabajadores del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Albacete —cerca de 60— van a percibir un incentivo de 100 euros cada seis meses si no sufren durante este tiempo un accidente laboral que implique una baja. Es una medida incluida en el convenio firmado entre los representantes de estos trabajadores —los sindicatos CC OO, UGT y STAS— y la empresa PreZero, que gestiona este servicio en la capital manchega.

El convenio, que se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2027, establece que esos 100 euros cada seis meses llegarán a ser 125 si se añaden otros tres meses sin siniestros laborales sin baja. Por ello, desde la publicación de este convenio en este mes de abril en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete cualquier empleado de este centro de gestión de basuras que no haya sufrido un accidente con baja laboral podrá cobrar 475 euros más al acabar el año. Así aparece reflejado en la disposición adicional cuarta del convenio como «incentivo en prevención de accidentes laborales con baja» para «premiar el objetivo compartido de cero accidentes con baja».

demás, cada trabajador percibirá entre 20 y 25 euros brutos por trimestre cuando la tasa de absentismo laboral en la empresa sea inferior al 7 por ciento. El convenio suscrito fija los sueldos de los trabajadores en cantidades que oscilan entre 51.800 brutos al año para los jefes de servicio y 22.000 para los ayudantes de taller.

El Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Albacete, dependiente de la Diputación Provincial, abrió sus puertas en 2003 y atiende a 87 ayuntamientos de la provincia de Albacete y a 22 de la de Cuenca. La planta se encarga de la recogida selectiva de basura (biorresiduos, envases ligeros y contenedor marrón).