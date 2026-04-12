Las cifras de la riqueza: La cúpula del Ibex suma 180 millones en sueldos

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La discusión sobre los salarios sigue siendo un tema tabú entre compañeros de trabajo, especialmente cuando se trata de los directivos. Sin embargo, en las grandes empresas cotizadas españolas esa información es pública. Cada año, las compañías del Ibex 35 revelan cuánto perciben sus máximos ejecutivos, con cifras que alcanzan millones e incluso decenas de millones de euros. En 2025, el ejecutivo mejor pagado fue Manuel Manrique, presidente de Sacyr. El directivo andaluz percibió 32,6 millones, un 384% más que el año anterior.

Este aumento le sitúa en lo más alto del ranking, tradicionalmente ocupado por figuras como Ana Botín o Ignacio Galán. La clave de este salto está en la retribución variable vinculada al comportamiento bursátil: además del salario en efectivo, Manrique recibió millones de acciones tras la revalorización de Sacyr desde la pandemia. En total, los presidentes y consejeros delegados del Ibex 35 cobraron al menos 180 millones de euros en 2025, según los informes remitidos a la CNMV. Tras Manrique, destacan Botín, con 18,5 millones, y Galán, con 15,86 millones, junto al consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, con 11,54 millones.

Una brecha desigual

Más allá de la cúpula, la evolución de los salarios en las plantillas refleja una realidad desigual. El sueldo medio en el Ibex aumentó un 10,7%, situándose en torno a los 66.000 euros, aunque con grandes diferencias entre compañías. Algunas aplicaron recortes, como Indra, Iberdrola o Fluidra, mientras otras registraron subidas muy relevantes, como Telefónica (casi un 90%) o Merlin Properties (más del 70%). También existen importantes diferencias por sectores. El inmobiliario concentra los salarios medios más altos, con cifras que superan los 150.000 euros en Merlin o los 117.000 en Inmobiliaria Colonial. En el extremo opuesto, sectores como el turístico o el textil presentan niveles salariales más bajos: en Meliá rondan los 21.000 euros, mientras que en Indra, Inditex o Fluidra se sitúan entre 35.000 y 45.000 euros. La remuneración de la alta dirección no siempre evoluciona en paralelo a los resultados empresariales y la distancia con los trabajadores sigue siendo muy elevada. Traducido a tiempo, un empleado medio necesitaría unos 47 años para igualar el sueldo anual de su jefe según la mediana, y hasta 87 años según la media, lo que equivale a más de una vida laboral completa. Los casos más extremos ilustran esta brecha. En Sacyr, un trabajador tendría que trabajar 627 años para alcanzar la retribución de su presidente. Le siguen Banco Santander, con 299 años para igualar el sueldo de Ana Botín, e Inditex, con cerca de 289 años. En el lado opuesto, Aena presenta la menor diferencia del Ibex: un empleado necesitaría apenas 3,8 años para igualar el salario de su presidente, mientras que Redeia se sitúa en torno a los 6,7 años. Al cruzar salarios y resultados se observan dinámicas dispares. Aunque el beneficio conjunto del Ibex creció cerca de un 60% y la remuneración media de los ejecutivos un 8,7%, no siempre hay correlación directa. En Sacyr o Ferrovial, los beneficios cayeron mientras aumentaban los salarios de sus directivos, mientras que Merlin incrementó notablemente sus beneficios reduciendo la retribución de su primer ejecutivo. Por sectores, las mayores brechas se concentran en infraestructuras, donde un empleado necesitaría más de 160 años para igualar a la cúpula. En cambio, telecomunicaciones y tecnología han reducido esa distancia hasta unos 48 años de media.

En Sacyr o Ferrovial, los beneficios cayeron mientras aumentaban los salarios de sus directivos; en Merin pasa al contrario