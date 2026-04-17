Los sindicatos convocan huelga en las gasolineras para el puente de mayo

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Se avecina un puente de mayo complicado para los viajes. Con el AVE entre Madrid y Málaga aún sin funcionar y los vuelos con precios cada vez más elevados e incluso suspensiones de trayectos por la guerra en Irán, los problemas pueden extenderse también a las carreteras españolas, en este caso no a consecuencia del conflicto en Oriente Medio -salvo por la subida en el precio de los combustibles, que encarecerá la factura de los conductores-, sino por una huelga en las gasolineras que han convocado los sindicatos para estos primeros días de mayo. En concreto, UGT FICA y CC OO Industria han llamado a los trabajadores del sector de Estaciones de Servicio a respaldar una huelga los días 30 de abril y 3 de mayo de 2026 en todo el Estado para desbloquear la negociación del convenio colectivo; más específicamente, se desarrollará en la jornada del jueves, 30 de abril, entre las 12:00 y 16:00 horas, mientras que para el domingo 3 de mayo está convocada para las 24 horas del día.

Los sindicatos justifican la convocatoria de estas dos jornadas de huelga, que coinciden con el inicio y final del próximo puente del 1 de mayo, en "la actitud inaceptable de la patronal en la mesa negociadora", según comunicaron ayer en una nota de prensa.

"Paso atrás" UGT y CC OO consideraron que, después de meses de negociación en los que se habían producido avances parciales, la patronal "ha dado un paso atrás inadmisible, retirando propuestas y poniendo sobre la mesa una oferta económica claramente regresiva". En este sentido, subrayaron que la patronal pretende topar el IPC sin garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo y eliminar incrementos salariales previamente planteados, "trasladando de nuevo el coste de la situación económica a las personas trabajadoras". "Esta decisión no solo supone una falta de respeto a la negociación colectiva, sino un ataque directo a las plantillas del sector. Mientras los precios de los combustibles siguen disparados y las empresas continúan acumulando beneficios, las personas trabajadoras ven cómo su salario pierde valor mes a mes", destacaron.

Los sindicatos exigieron "un convenio digno que garantice salarios justos", con un incremento mínimo del 2% anual y una cláusula de garantía que asegure la actualización conforme al IPC real más un 0,5%. Además, reclamaron avances en conciliación, reducción de jornada y mejora de los pluses, "frente a una patronal que pretende imponer retrocesos", añadieron.