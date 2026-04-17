Diario de León

Los sindicatos convocan huelga en las gasolineras para el puente de mayo

Los sindicatos justifican la convocatoria de estas dos jornadas de huelga, que coinciden con el inicio y final del próximo puente del 1 de mayo, en "la actitud inaceptable de la patronal en la mesa negociadora"

Varios vehículos repostando en una gasolinera en Zaragoza.

Varios vehículos repostando en una gasolinera en Zaragoza.Javier Belver

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Agencias

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Se avecina un puente de mayo complicado para los viajes. Con el AVE entre Madrid y Málaga aún sin funcionar y los vuelos con precios cada vez más elevados e incluso suspensiones de trayectos por la guerra en Irán, los problemas pueden extenderse también a las carreteras españolas, en este caso no a consecuencia del conflicto en Oriente Medio -salvo por la subida en el precio de los combustibles, que encarecerá la factura de los conductores-, sino por una huelga en las gasolineras que han convocado los sindicatos para estos primeros días de mayo. En concreto, UGT FICA y CC OO Industria han llamado a los trabajadores del sector de Estaciones de Servicio a respaldar una huelga los días 30 de abril y 3 de mayo de 2026 en todo el Estado para desbloquear la negociación del convenio colectivo; más específicamente, se desarrollará en la jornada del jueves, 30 de abril, entre las 12:00 y 16:00 horas, mientras que para el domingo 3 de mayo está convocada para las 24 horas del día.

Los sindicatos justifican la convocatoria de estas dos jornadas de huelga, que coinciden con el inicio y final del próximo puente del 1 de mayo, en "la actitud inaceptable de la patronal en la mesa negociadora", según comunicaron ayer en una nota de prensa.

"Paso atrás" UGT y CC OO consideraron que, después de meses de negociación en los que se habían producido avances parciales, la patronal "ha dado un paso atrás inadmisible, retirando propuestas y poniendo sobre la mesa una oferta económica claramente regresiva". En este sentido, subrayaron que la patronal pretende topar el IPC sin garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo y eliminar incrementos salariales previamente planteados, "trasladando de nuevo el coste de la situación económica a las personas trabajadoras". "Esta decisión no solo supone una falta de respeto a la negociación colectiva, sino un ataque directo a las plantillas del sector. Mientras los precios de los combustibles siguen disparados y las empresas continúan acumulando beneficios, las personas trabajadoras ven cómo su salario pierde valor mes a mes", destacaron.

Los sindicatos exigieron "un convenio digno que garantice salarios justos", con un incremento mínimo del 2% anual y una cláusula de garantía que asegure la actualización conforme al IPC real más un 0,5%. Además, reclamaron avances en conciliación, reducción de jornada y mejora de los pluses, "frente a una patronal que pretende imponer retrocesos", añadieron.

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