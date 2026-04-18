Las aerolíneas empiezan a suspender vuelos en Europa por el suministro

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El miedo a que la escasez de combustible aéreo obligara a suspender vuelos en Europa, como ya ha ocurrido en Asia, sobrevolaba el continente desde hace varios días y la amenaza se concretó aún más este pasado jueves, cuando la Agencia Internacional de Energía (AIE) estimó que las reservas durarían otras seis semanas. El anuncio este viernes de la reapertura del Estrecho de Ormuz podría cambiar este escenario, pero las grandes compañías ya han tomado medidas cancelando los primeros trayectos y en España se empiezan a atisbar algunas precauciones. Ayer mismo, antes de conocer la reapertura del paso marítimo, grandes firmas confirmaron los temores. La alemana Lufthansa anunció medidas como el cese de la actividad de una filial que arrastraba pérdidas a partir de este sábado y con la retirada anticipada de varios aviones energéticamente menos eficientes. También la neerlandesa KLM adelantó que recortarán 160 viajes en mayo —el 1% de todos sus vuelos en Europa-, evidenciando esta misma preocupación, aunque desde Bruselas se lanzó un mensaje de tranquilidad. Y es que en la Comisión Europea descartaron que exista un riesgo inmediato de «cancelaciones generalizadas» y aseguraron que «no hay indicios de una escasez sistemática de combustible». «Seguimos la situación muy de cerca, también con la AIE y el sector», aseguró la portavoz comunitaria de Transportes y Energía, Anna-Kaisa Itkonen. Con todo, el escenario de incertidumbre es evidente y se nota ya en casa. Volotea anuló varios vuelos para este mes y el que viene, y aunque la empresa de bajo coste asegura que estos «ajustes» son necesarios «para garantizar la estabilidad operativa y poder seguir ofreciendo un servicio sólido, minimizando el impacto mientras dure el conflicto», también han introducido un recargo por combustible que puede llegar a los 14 euros. Respecto al temor de que esta decisión se extienda a otras compañías, hay un síntoma significativo. Aena, la sociedad que gestiona los aeropuertos públicos y que siempre ofrece el dato de los billetes que las aerolíneas sacan al mercado cada temporada, ha decidido no hacerlo público por primera vez desde la pandemia. El motivo que ha explicado internamente a sus empleados es que hay compañías que están valorando si reajustan su programación por la gran incertidumbre que flota en el ambiente. Red de seguridad En todo caso, el escenario de un recorte masivo no es inminente en el territorio porque las aerolíneas cuentan con una red de seguridad que les asegura un margen de unos meses de combustible todavía económico. Así lo detalló el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara. «La mayoría de las compañías tiene un sistema de cobertura que garantiza un precio fijo ya desembolsado por entre el 40% y el 70% de su consumo». Esta es la herramienta a la que se sujetan ahora la mayoría de los operadores.