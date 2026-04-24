Europa prohíbe a la banca cobrar intereses por los gastos de créditos al consumo

Publicado por C. Cándido Madrid Creado: Actualizado:

Los bancos no pueden aplicar intereses sobre cantidades destinadas a cubrir gastos vinculados a un crédito al consumo. Así lo ha dictaminado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al considerar que esos importes no forman parte del dinero que recibe el cliente. En su sentencia conocida este jueves, la corte europea precisa que los intereses solo pueden calcularse sobre la cantidad puesta a disposición del consumidor, lo que excluye cualquier suma destinada a pagar costes asociados al préstamo que no se entregan directamente al usuario.

El caso se originó en Polonia —aunque aplica a todos los países miembros-, donde un consumidor recurrió ante la justicia un crédito en el que el banco aplicó intereses sobre el total, incluyendo una parte destinada a pagar un seguro, lo que llevó al tribunal nacional a plantear una cuestión prejudicial a la justicia europea para aclarar si esta práctica se ajusta a la normativa de la Unión.

En su resolución, el TJUE concluye que el dinero que la entidad emplea para cubrir gastos vinculados al préstamo no puede considerarse parte del crédito concedido, por lo que no puede utilizarse como base para calcular los intereses. No obstante, la sentencia precisa que los bancos pueden repercutir esos costes por otras vías, siempre que se respete la normativa y se garantice que el consumidor recibe información clara sobre el coste total de la operación.

Además, Bankinter abrió este jueves el calendario de publicación de resultados de la banca española con un nuevo récord histórico y superando las previsiones de los analistas pese al desplome en la concesión de hipotecas experimentado en este primer trimestre en España, una estrategia, la de limitarlas y ser «selectivos", que mantendrá mientras se mantengan los precios «irracionales». Así, ajeno por el momento al impacto que pueda tener la guerra en Irán aunque «vigilante» por si el conflicto se alarga, su beneficio neto alcanzó los 291 millones en el primer trimestre del año, cifra que supone un aumento interanual del 7,6%, por encima del 5% que esperaba el mercado, según informó este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Mayor fue el avance de su beneficio antes de impuestos, un 8,2% hasta sumar 410 millones de euros de enero a marzo. De igual manera, en un escenario de tipos de interés estables en el entorno del 2% .