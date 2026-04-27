El empleo juvenil cae un 16% en las profesiones más expuestas a la IA

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La inteligencia artificial va a por el primer empleo de su hijo. No es una metáfora ni una advertencia de ciencia ficción: es lo que dicen ya las nóminas. Un análisis de ADP, la mayor procesadora de salarios de Estados Unidos, con datos mensuales de entre 3,5 y cinco millones de trabajadores entre enero de 2021 y septiembre de 2025, acaba de documentar la primera evidencia a gran escala de que los recién titulados que se incorporan a las ocupaciones más expuestas a la IA generativa —desarrolladores de software, agentes de atención al cliente, responsables de marketing y ventas— están viendo cerrarse las puertas mientras sus compañeros veteranos, en esos mismos puestos, continúan avanzando.

Los autores del estudio, Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar y Ruyu Chen, del Stanford Digital Economy Lab, lo bautizan con una imagen de minería del siglo XIX: los canarios en la mina. Los trabajadores de entre 22 y 25 años empleados en las ocupaciones de mayor exposición han sufrido una caída relativa del 16% en su empleo desde finales de 2022, una vez controlados los shocks específicos de las empresas que los contratan.

En términos absolutos, el recorte en los dos quintiles de mayor exposición alcanza el 6% entre octubre de 2022 y septiembre de 2025. En el mismo periodo, y en esas mismas ocupaciones, los empleados de entre 35 y 49 años crecieron más de un 8%. La fotografía del desarrollo de software es la más descarnada: los programadores jóvenes han visto evaporarse cerca del 20% de sus puestos respecto al máximo de finales de 2022, mientras sus colegas con más trayectoria mantienen empleo estable o al alza. La intuición podría ser que todo esto se explica por la desaceleración del sector tecnológico tras el fin del dinero barato. No es así.

Un segundo trabajo corrobora la tesis desde otro ángulo: el empleo agregado de los programadores en Estados Unidos crece ahora unos tres puntos porcentuales menos al año que antes de la aparición de ChatGPT en noviembre de 2022, una desaceleración que no se explica por la ralentización de las industrias que los contratan, sino por un shock específico y duradero a la ocupación. Dicho de otro modo: la pérdida de tracción no viene de fuera del oficio, sino de dentro. ¿Por qué el golpe se ceba con los más jóvenes? Los investigadores de Stanford proponen una explicación que es, en el fondo, una redefinición del puesto de entrada.

La IA generativa automatiza con especial eficacia el conocimiento «codificado» —el que se aprende en la universidad y queda reflejado en manuales, documentos y bases de datos— y resulta menos capaz con el conocimiento «tácito», los trucos y matices que se acumulan con la experiencia. Como los recién titulados aportan sobre todo el primer tipo de saber, son también los primeros en verse sustituidos.

El trabajo teórico más reciente afina la intuición: los puestos de trabajo son «paquetes» de tareas y, cuando las tareas verificables —redactar, clasificar, calcular, codificar— pueden desgajarse del conjunto a bajo coste, la IA las asume y el papel humano se estrecha.

Cuando esas tareas están fuertemente entrelazadas con la relación con el cliente o con responsabilidades que no admiten externalización, el puesto sobrevive intacto. Software y atención al cliente son, precisamente, ocupaciones de «paquete débil». Otro matiz relevante es cómo se materializa el ajuste. La caída se concentra en las aplicaciones de IA que automatizan trabajo, no en las que lo complementan. Usando datos del Anthropic Economic Index, los autores encuentran crecimiento de empleo allí donde la IA es complementaria y caídas allí donde es sustitutiva.

Y las empresas ajustan vía empleo, no vía salarios: los sueldos apenas varían por edad o por exposición, lo que sugiere que, de momento, la IA está cerrando puertas de entrada antes que comprimir nóminas.

La señal no se limita ya a los estudios académicos ni a las series de empleo agregadas: también aparece en las decisiones corporativas más recientes. Solo en 2026, el sector tecnológico ha registrado cerca de 80.000 despidos, con compañías como Meta y Salesforce recortando personal mientras redirigen capital hacia infraestructura de inteligencia artificial. El ajuste no responde únicamente a una desaceleración coyuntural, sino a una reasignación deliberada de recursos.