VivaGym refuerza su dominio en el fitness leonés con la compra estratégica de SinerGym

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El panorama del fitness en León se prepara para una transformación sin precedentes tras el anuncio de VivaGym de adquirir Synergym International. Esta operación, sujeta aún a la aprobación de las autoridades reguladoras, permitirá a la compañía consolidar una red masiva de más de 450 clubes en toda la Península Ibérica. En el caso concreto de León, esta fusión supone la unión de las dos cadenas de gimnasios de bajo coste más extendidas de la ciudad, concentrando una oferta deportiva que hasta ahora operaba de manera independiente y competitiva.

La presencia de VivaGym en la capital ya era robusta, con centros estratégicamente situados en puntos neurálgicos como el centro comercial León Plaza, la zona de La Chantría en la Avenida Fernández Ladreda y el gimnasio de Santa Ana. Con la incorporación de Synergym a su estructura, el grupo suma a su cartera local las instalaciones ubicadas en la Avenida Suero de Quiñones (León Auditorio) y el centro de la zona de la Universidad, situado en la calle Los Robles. Esta integración facilitará a los usuarios leoneses un ecosistema de entrenamiento mucho más amplio, optimizando la gestión de los locales que ya son referencia para miles de deportistas en la ciudad.

Desde la dirección de VivaGym, su consejera delegada, Cristina Burzako, ha calificado este movimiento como un hito decisivo que busca acelerar la expansión y mejorar el servicio a los socios. Para los usuarios de los centros en León, esto se traducirá en una mayor capacidad de inversión en innovación tecnológica y equipamiento, aprovechando las sinergias de un grupo que ahora ostenta una posición de liderazgo indiscutible en el mercado local. La combinación de ambos negocios está diseñada para ofrecer un fitness de alta calidad y accesibilidad, manteniendo el enfoque en el bienestar de los abonados.

Por su parte, la dirección de Synergym ha destacado que esta unión es el paso natural tras una trayectoria de éxito que comenzó en 2013. Los centros leoneses que hasta ahora lucían la marca Synergym se integrarán en una plataforma más sólida y mejor posicionada para afrontar los retos del sector. A medida que se complete el proceso de transición, se espera que los socios de ambas cadenas en León puedan beneficiarse de las ventajas de pertenecer a la red de gimnasios más grande de la región, garantizando la continuidad de un personal altamente cualificado y unas instalaciones de última generación en cada barrio.