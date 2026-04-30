Europa plantea subvencionar el 70% del aumento del coste de la energía

La Comisión Europea dio ayer un ultimátum a España para que regularice la situación de los interinos del sector público. Bruselas mandó al país dos dictámenes motivados por no haber adaptado a su legislación la directiva europea que prohíbe la discriminación de trabajadores con contratos de duración determinada. El Ejecutivo comunitario señala que la normativa española contiene «condiciones de empleo menos favorables» para este tipo de trabajadores en el sector público, en comparación con los empleados fijos. Según la Comisión Europea, esto constituye «una discriminación contraria a la ley de la UE» por lo que decidió abrir un procedimiento contra el país. Las explicaciones dadas por las Autoridades españolas «siguen siendo insatisfactorias» por lo que Bruselas decidió ayer continuar con el proceso. El Gobierno español tendrá ahora dos meses para contestar y tomar las medidas necesarias para resolver las preocupaciones de la Comisión. Si no lo hace o si Bruselas no está conforme con la respuesta española, podrá referir el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la máxima instancia del bloque comunitario. Apunta que España «falla en la protección de los trabajadores públicos contra el uso abusivo de contratos temporales» y subraya que «es contrario a la ley europea.

Bruselas da un ultimátum a España para que reduzca la temporalidad

Tras una primera discusión la semana pasada a los líderes de la Unión Europea (UE) sobre su batería de medidas para hacer frente a la escalada de precios por la guerra en Irán, la Comisión Europea presentó ayer una propuesta para flexibilizar las ayudas de Estado y cubrir hasta el 70% del aumento del coste energético de las empresas europeas. Este apoyo incluye además una opción simplificada de ayudas, que podrá llegar hasta los 50.000 euros, y que está dirigida a compañías de los sectores del transporte, la industria electrointensiva y de la agricultura y pesca, al haberse visto especialmente afectados por la subida del precio de la energía y de los fertilizantes. La iniciativa de la Comisión Europea se encuadra dentro de un marco temporal y específico para enfrentar las consecuencias de la situación en Oriente Próximo y se centra en los sectores de la economía más expuestos ante esta crisis. La ayuda estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, pero esa fecha podrá ser revisada por el desarrollo de la situación en Oriente Próximo y de la economía europea, advierte Bruselas. A pesar de que la estrategia a largo plazo del Ejecutivo comunitario sigue siendo apoyar la descarbonización de la UE, «es necesario actuar inmediatamente» para asegurar que los sectores más expuestos «no son dañados de forma irreparable» por esta crisis. En ese sentido, los Estados miembros podrán ayudar a compañías agrícolas, del sector de la pesca y el transporte por tierra (ya sea por carretera, tren y fluvial) y por mar (trayectos cortos dentro de la UE), a compensar hasta el 70% del aumento del coste energético y de fertilizantes. Ayudas por vía rápida El incremento de precio lo calcularán los países europeos, analizando la diferencia entre el precio actual en el mercado y el coste de referencia histórico. El coste extra total se determinará basándose en el consumo de la empresa antes de que desencadenara esta crisis. La Comisión también propone una opción simplificada que facilitará a estas compañías el acceso a las ayudas. Este proceso acelerado permitirá a las Autoridades nacionales calibrar un apoyo individual (dependiendo de elementos como el tamaño y el tipo de beneficiario, la estimación del consumo...), sin que los beneficiarios tengan que ofrecer pruebas detalladas de su consumo energético. A través de este mecanismo podrán recibir hasta 50.000 euros en ayudas. Para las industrias de alto consumo energético que reúnan los requisitos para acogerse a los planes temporales de alivio del precio de la electricidad, será posible incrementar la intensidad de la ayuda del 50% al 70% del coste de la electricidad correspondiente al consumo subvencionable.