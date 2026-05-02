La UE cambia las reglas de fusiones para crear campeones europeos

Publicado por Agencias Bruselas Creado: Actualizado:

El contexto geopolítico actual y la brecha de competitividad con gigantes como China y EE UU ha obligado a Bruselas a replantearse sus reglas sobre fusiones. La Comisión Europea publicó este jueves un borrador sobre una nueva orientación para este tipo de operaciones, con el que busca lograr un equilibrio entre beneficios y riesgos y crear ‘campeones europeos’, unas guías que ahora se someten a consulta pública y que esperan adoptar antes de final de año.

Fuentes oficiales de Bruselas han aclarado que su regulación sobre fusiones no ha cambiado, pero que Europa necesita «un marco modernizado» para enfrentarse a los nuevos desafíos geopolíticos y de funcionamiento de los mercados. Mientras hasta ahora los análisis de fusiones tenían solamente en cuenta los precios y el poder de mercado, según sus nuevas guías, la institución comunitaria evaluará si una fusión reduce significativamente la competencia en el mercado interior y analizará si dicha operación genera más beneficios que riesgos, primando la innovación y la expansión internacional de las empresas europeas. En definitiva, Bruselas decidirá si el resultado neto beneficia o perjudica a los consumidores.

Innovación y calidad

El análisis no solo tendrá en cuenta los precios, sino que aplicará un enfoque más amplio y moderno, con la evaluación de elementos como la innovación, la calidad, la sostenibilidad, la seguridad de suministro y la resiliencia económica, entre otros. La seguridad y privacidad de datos también se tendrá en cuenta, debido a una mayor digitalización de la economía.

El documento comunitario incluye, además, elementos que tienen en cuenta la mayor competencia global y la dependencia de cadenas de cadenas de suministro, una situación en la que la UE debe contar con compañías más grandes y competitivas. Para lograrlo, las nuevas guías de fusiones dan más importancia a la escala industrial, la innovación y la autonomía estratégica. La Comisión identificará posibles efectos negativos de las fusiones, como la eliminación de la competencia directa, la creación de cárteles y el refuerzo de posiciones dominantes en el mercado; y los comparará con los beneficios reales de la operación. Bruselas tendrá la última palabra en fusiones de dimensión europea y las Autoridades nacionales solo podrán intervenir por intereses específicos como la seguridad.