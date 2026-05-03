Polonia da el sorpaso a España: «Nunca pensé en volver pero ahora sí"

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Pocos vestigios de la época socialista posterior a la Segunda Guerra Mundial quedan en las calles de Varsovia. Un paseo por la capital atravesada por el Vístula deja claro que los rascacielos, las oficinas de multinacionales y los locales de ocio van sustituyendo poco a poco a los bares de leche y a los característicos bloques de pisos de estilo brutalista. La bullente economía polaca, de momento, no pisa el freno: su PIB creció un 3,6% en 2025 frente al 1,5% del conjunto de la Unión Europea, superando previsiones que ya de por sí eran alcistas. El de España, uno de los más robustos en la eurozona, se quedó en un 2,9%, según las últimas estimaciones. Pero la diferencia va más allá.

Según el FMI, Polonia superará a España en 2026 en PIB per cápita en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA), que ajusta los tipos de cambio para igualar el coste de una cesta de la compra entre diferentes países. En concreto, el organismo estima un PIB per cápita para Polonia de 51.000 euros, mientras que el de España se quedaría en 50.500 euros. «¡Vamos!", escribió en X el primer ministro, Donald Tusk, al conocer la noticia en febrero. De hecho, los datos del Colegio de Registradores apuntan a que los polacos son la nacionalidad que más aumenta la compra de vivienda en España, concretamente un 37% en 2024. Y es que la economía eslava logra atraer inversión diversificada, mientras que el crecimiento de la economía española es más dependiente del sector servicios. «Polonia ha ido acortando distancias en términos de PIB per cápita con respecto a economías más ricas, incluida España", asegura a este periódico Piotr Bartkiewicz, analista macroeconómico de Bank Pekao. «La economía polaca se ha caracterizado desde hace tiempo por una estructura diversificada, flexible, un uso eficiente de los fondos de la UE, una amplia reserva de mano de obra cualificada y la ausencia de desequilibrios y errores políticos que pudieran frenar el crecimiento", añade. «Ha cambiado todo un disparate. Nunca pensé en volver a Polonia pero ahora mismo, si se diera la situación, me volvería. Pienso que es mejor que aquí", cuenta a este periódico Agata Cichonska, una profesora polaca que emigró a España hace dos décadas. Para ella el cambio se ha producido especialmente en los últimos tres años, aunque también reconoce que los precios han escalado a la par. Sus padres continúan viviendo en su país natal. «Me cuentan que en los últimos años se han construido edificios y carreteras. El desempleo es mínimo y los sueldos son más altos", relata. Gabriela Bazan, trabajadora juvenil en una oenegé, percibe también que los precios han subido, igualando a los de nuestro país: «Sin embargo, muchas veces la calidad de los servicios es inferior a la de Polonia y la variedad de productos es incomparable, especialmente en cosméticos y bio».

Tras la caída del comunismo en 1989, la nación centroeuropea se adentró en una profunda transformación social y económica. La economía de planificación de influencia soviética fue sustituida por un sistema de libre mercado gracias a un plan cuyo principal objetivo fue combatir la hiperinflación a través de la liberalización del comercio y la reducción del gasto público.

El FMI estima un PIB per cápita para Polonia de 51.000 euros, mientras que el de España se quedaría en 50.500 euros