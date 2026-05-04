La OCU lo confirma: este es el engaño más frecuente en compras online y cómo evitarlo

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Quedaron atrás los tiempos en los que a la gente le daba reparo comprar por internet. Cada día que pasa, las compras online siguen creciendo en España, por lo que los fraudes asociados a las mismas también lo hacen. La Organización de Consumidores y Usuarios advierte en sus habituales recomendaciones que uno de los engaños más frecuentes en la cibercriminalidad es el de las tiendas online falsas que simulan ser comercios legítimos.

No es una información baladí: organismos públicos como el Instituto Nacional de Ciberseguridad sitúan este tipo de estafa entre las más habituales de internet. Además, no se limitan a crear webs que parecen las genuinas: están apareciendo vídeos en TikTok hechos con IA que simulan ser anuncios de estas empresas. Mucho ojo con esto.

El fraude más común: webs que parecen reales

El funcionamiento es tan sencillo que asusta, y muy eficaz. Los ciberdelincuentes crean páginas que imitan a tiendas muy conocidas, o diseñan comercios ficticios con apariencia profesional. A menudo copian los logotipos, las imágenes, la tipografía y la manera de escribir de estas webs para ganarse la confianza del consumidor.

Como siempre, el usuario llega a estas webs con la promesa de ofertas muy llamativas y precios muy bajos, tan bajos que no parecen reales; y no lo son. El cliente, tras realizar el pago, se da cuenta de que el producto no llega, llega uno completamente distinto (y peor) o, en el peor de los casos, se produce directamente un uso fraudulento de los datos bancarios. La OCU advierte que este tipo de fraude tiene calado porque aprovecha decisiones en caliente, compras compulsivas para aprovechar la supuesta ‘oferta chollo’ sin que haya verificación alguna.

Las señales que delatan una tienda fraudulenta

La apariencia de estas webs puede ser tan parecida a las genuinas que es fácil caer en la trampa, aunque podemos tener algunas pistas para detectar que se trata de un fraude. Por ejemplo, los precios de derribo, aquellos que ‘son tan buenos que no parecen reales’. Si es un precio que está muy por debajo del mercado, desconfía, podría ser un fraude.

También es importante revisar la información legal de la página. Muchas webs falsas no incluyen los datos completos del negocio, o muestran direcciones que no existen. También cometen errores ortográficos, traducciones mal hechas y descripciones de los artículos poco cuidadas.

Otro punto importante es comprobar opiniones fuera de la propia web. Las valoraciones internas pueden estar manipuladas, mientras que plataformas externas suelen ofrecer una imagen más fiable.

El detalle clave está en el pago

El momento del pago es uno de los indicadores más claros. Las tiendas fraudulentas suelen limitar las opciones a transferencias bancarias o métodos sin protección para el comprador.

A la hora de pagar, también podemos fijarnos en algunas cosas. Las tiendas fraudulentas suelen limitar, por ejemplo, el método de transferencia para hacer el pago. Desconfía, también, si la web no te da opción de pagar por PayPal. Esto lo hacen porque la plataforma de pagos ofrece buena protección al comprador frente al fraude.

La OCU recomienda utilizar siempre sistemas que permitan reclamación, como tarjetas de crédito o plataformas de pago seguras. Además, verificar que la página utiliza conexión HTTPS es un paso básico, aunque no suficiente por sí solo.

Qué hacer si ya has caído en la estafa

Si el pago ya se ha realizado, es fundamental actuar con rapidez. El INCIBE aconseja contactar inmediatamente con el banco para intentar bloquear la operación o iniciar un proceso de devolución.

También es importante guardar todas las pruebas posibles —correos, justificantes o capturas— y presentar una denuncia. Informar a organismos de consumo puede ayudar a alertar a otros usuarios y limitar la propagación del fraude.

Un problema en auge que exige más atención

El comercio electrónico seguirá creciendo, pero también lo harán los intentos de engaño. La OCU insiste en que la mayoría de estas estafas se basa en generar confianza inmediata y aprovechar la impulsividad del consumidor.

Por eso, la prevención sigue siendo la mejor herramienta. Revisar la web, desconfiar de ofertas demasiado atractivas y elegir métodos de pago seguros puede marcar la diferencia. En internet, unos segundos de comprobación pueden evitar pérdidas económicas importantes.