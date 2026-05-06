AstraSpec gana los Premios EmprendeXXI en Castilla y León como la start-up con mayor potencial

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La start-up AstraSpec ha sido galardonada en los Premios EmprendeXXI como la empresa innovadora con mayor potencial e impacto en Castilla y León. Estos premios, impulsados por CaixaBank a través de DayOne, su división especializada en empresas tecnológicas y sus inversores, y el Ministerio de Industria y Turismo a través de Enisa, celebran este año su 19.ª edición. La entrega territorial de estos galardones en Castilla y León cuenta con el apoyo del Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León (ICECYL).

En la presente edición, los premios han puesto el acento en identificar y reconocer proyectos que generen valor a través de la tecnología, mejoren la vida de las personas y cuiden el planeta con soluciones tecnológicas.

AstraSpec es una empresa tecnológica especializada en sensores avanzados de gases basados en espectroscopía Raman, capaces de detectar en tiempo real múltiples gases en mezclas complejas, con aplicaciones en exploración espacial, energía y procesos industriales. Su proyecto ha resultado seleccionado entre las 29 candidaturas que se han presentado en la última edición de los galardones en Castilla y León. Los Premios EmprendeXXI se han consolidado como un referente clave para el ecosistema emprendedor, tanto a nivel nacional como autonómico.

La entrega ha contado con la presencia del director comercial de Empresas de CaixaBank en Castilla y León, José Portela, la directora de Comunicación de Enisa, Inma Moretón, el viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina; así como representantes de distintas instituciones y organizaciones vinculadas al tejido empresarial de la región. El jurado encargado de seleccionar a la empresa ganadora ha estado compuesto por nombres relevantes del ecosistema regional de emprendimiento y ganadores de anteriores ediciones, que han podido valorar a sus predecesores y hablar de su experiencia dentro de esta iniciativa.

Reconocimiento a la innovación

Gracias a esta distinción, AstraSpec ha recibido un premio en metálico de 6.000 euros. Además, la compañía tendrá acceso a un programa de acompañamiento internacional, que incluye diversas formaciones y conexiones con partners internacionales durante varios días en Berlín, en colaboración con ESADE. AstraSpec también tendrá la oportunidad de participar en los Investors Day EmprendeXXI, unas jornadas durante las cuales podrá mantener contacto con el ecosistema inversor y empresas interesadas en colaborar con el emprendimiento.

En paralelo, la compañía formará parte de la comunidad AlumniXXI, que ha logrado erigirse como un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias entre los fundadores de las empresas premiadas a lo largo de la historia de los Premios EmprendeXXI. Se trata de una iniciativa que combina una comunidad virtual y encuentros presenciales, que favorece los vínculos y crea sinergias entre las personas premiadas y el ecosistema emprendedor y de la innovación.

Las empresas más innovadoras y con mayor potencial de Castilla y León

Además de AstraSpec, en el evento han participado el resto de start-ups finalistas en Castilla y León, que han tenido la oportunidad de presentar sus proyectos:

* DareMapp es una app de turismo inteligente que ofrece rutas autoguiadas, experiencias interactivas y contenido digital personalizado, combinando cultura, historia y tecnología para mejorar la experiencia del visitante.

* The4DScanner es una empresa tecnológica especializada en i+D de captura volumétrica 4D, que permite generar modelos digitales en movimiento de alta precisión, con aplicaciones en cine, series, arquitectura, realidad virtual y producción audiovisual.

* Tokenized Green es una plataforma fintech de co-inversión de impacto que permite acceder a proyectos inmobiliarios con impacto positivo a nivel ambiental, social y económico.

* ViroFend Therapeutics es una empresa biotecnológica que desarrolla terapias oncolíticas basadas en virus diseñados para tratar tumores, con el objetivo de avanzar hacia su aplicación en ensayos clínicos en humanos.

Impulso al ecosistema emprendedor

Desde su creación en 2007, los Premios EmprendeXXI han repartido casi 10 millones de euros en premios y acciones de acompañamiento que han beneficiado a más de 560 empresas. En esta edición se entregarán 19 premios regionales a las empresas con mayor impacto en su territorio (uno por comunidad autónoma y dos en Portugal); como novedad, ocho Premios Retos del Mañana a las start-ups que ofrecen las mejores soluciones en Business Transformation, Human & Wellbeing y Living Planet; dos accésit transversales centrados en Impacto Social e Innovación Disruptiva, así como un Reconocimiento AlumniXXI a la Escalabilidad a la empresa de la comunidad DayOne AlumniXXI con una trayectoria destacada por su crecimiento e impacto global.

A nivel nacional, la entrega de los galardones que, en su 19ª edición, se han consolidado como los premios con mayor trayectoria y reconocimiento, tendrá lugar el 27 de mayo en una gala que se celebrará en Barcelona.

Los galardones cuentan con el apoyo de diferentes empresas del grupo, áreas de negocio y divisiones de CaixaBank: AgroBank, imagin, VidaCaixa, CaixaBank Séniors, MicroBank, CaixaBank Real Estate & Homes, CaixaBank Payments & Consumer, CaixaBank Hotels & Tourism, CaixaBank Food&Drinks, CaixaBank Tech, Sostenibilidad, Banca Privada, Banca de Empresas, Innovación y CaixaBank Dualiza.

Sobre CaixaBank DayOne

DayOne es la división de CaixaBank especializada en empresas tecnológicas y sus inversores. Su objetivo es acompañar en todas sus fases de crecimiento a todas las empresas de base tecnológica, de rápido desarrollo y ámbito de actuación global que realizan actividades de valor añadido con soluciones específicas.

DayOne ha ampliado su propuesta de valor con un instrumento de venture debt, con una dotación inicial de 150 millones de euros destinados a impulsar el crecimiento de scale-ups y start-ups consolidadas de base tecnológica, en España y Portugal. También dispone de servicios especializados para inversores que apoyan el crecimiento del ecosistema (Business Angels, Venture Capital y Corporates). Además, desarrolla una labor de banca relacional con los diferentes actores del ecosistema, facilitando las relaciones, las sinergias, el conocimiento y la innovación mediante alianzas estratégicas.

Para contribuir al desarrollo de jóvenes empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento, la entidad lanza cada año desde su creación en 2007 los Premios EmprendeXXI. Estos galardones se han convertido en un reconocimiento consolidado en el territorio y de referencia para start-ups de España y Portugal. Además, cuenta con un programa de innovación abierta para apoyar a las start-ups.

Actualmente, DayOne cuenta con espacios físicos en Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Bilbao y Málaga y tiene gestores de negocio en Murcia, Castilla y León, Canarias, Sevilla, Galicia y Cataluña. Actualmente, ya cubre y presta servicios especializados en 14 comunidades autónomas. Los centros DayOne están concebidos como hubs para el encuentro del talento y del capital. Su principal función es servir de punto de reunión entre los fundadores de empresas tecnológicas, los socios que les ayuden a hacer crecer su negocio y los inversores interesados en empresas innovadoras con potencial de crecimiento.

Sobre Enisa

La Empresa Nacional de Innovación es una sociedad pública adscrita al Ministerio de Industria y Turismo, cuya misión es contribuir a que proyectos viables e innovadores, impulsados por emprendedoras y emprendedores y pequeñas y medianas empresas españolas, encuentren la financiación necesaria para desarrollarse y competir en un mercado global.

Este impulso financiero se materializa en préstamos participativos de entre 25.000 y 1,5 millones de euros. Se trata de una alternativa de financiación que se ajusta de manera especialmente adecuada a las necesidades de la pyme y no exige más aval ni garantía que un sólido proyecto empresarial y la solvencia profesional de su equipo gestor.

Además, Enisa ha asumido el papel de entidad certificadora para las empresas emergentes que desean aprovechar los beneficios fiscales y especialidades de la conocida como Ley de Startups, una legislación pionera en Europa que crea un entorno legal favorable para el crecimiento y éxito de las start-ups.

Desde que Enisa iniciara la concesión de préstamos participativos ha invertido 1.400 millones de euros en más de 9.000 préstamos para financiar a más de 7.900 empresas.

Sobre Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León

La Junta de Castilla y León a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL) trabaja para reforzar el tejido empresarial en la Comunidad, con apoyos y financiación para el emprendimiento, la formación, el crecimiento e inversiones en las empresas, la I+D+i, la internacionalización y el suelo empresarial. Además, ofrece un servicio integral de atención a los emprendedores y cuenta, entre otras cosas, con una Aceleradora de Proyectos Innovadores, Wolaria, la primera aceleradora pública de España, que impulsa negocios de alto potencial de crecimiento. Wolaria, que ha cumplido 27 ediciones, abrirá en junio una nueva convocatoria para seleccionar 10 nuevas startups e impulsar su proyecto a través de un acompañamiento integral, incluso una vez finalizado el periodo de aceleración.

Para prestar apoyo financiero a compañías y emprendedores en Castilla y León, la Consejería de Economía y Hacienda a través del ICECYL, dispone además de la Plataforma Financiera. Se trata de una herramienta de colaboración público-privada entre el Gobierno autonómico y las principales entidades financieras del país entre las que se encuentra CaixaBank, para facilitar el acceso a la financiación de todos los proyectos empresariales viables que pretendan desarrollarse en la Comunidad.