El turismo «suavizará» el impacto del conflicto en la economía española

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

«Cada vez que nos reunimos ha pasado una nueva calamidad». Es el contundente mensaje que dejó este miércoles el director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, Raymond Torres, en la rueda de prensa en la que el centro de análisis presentó la actualización de sus previsiones económicas para España, ahora alteradas por el conflicto en Irán. No obstante, desde Funcas se mostraron más optimistas de lo esperado: el turismo, estiman, volverá a crecer en España debido a que los destinos en Oriente Medio «no son nada atractivos por razones obvias». «Quizás el turismo suavice estos dos trimestres complicados que tenemos por delante, y esto hace que nuestras previsiones sean relativamente optimistas. Si los turistas no vinieran o vinieran pero gastaran menos, el escenario sería peor», avanzó el director general de Funcas. «No tenemos mucha experiencia sobre cómo se comporta el turismo en situaciones como la que tenemos ahora», continuó. En cuanto a los turistas, puntualizó que no se puede predecir «cuánto tiempo van a estar o cuánto van a gastar», así como si van a hacer uso de «servicios más caros o van a intentar ahorrar yendo a alojamientos o restaurantes más baratos». Sin embargo, sus estimaciones apuntan a cifras récord de visitantes que se acerquen o alcancen los 100 millones de turistas en 2026. Teniendo todo este escenario en cuenta, Funcas recortó dos décimas sus previsiones para el crecimiento del PIB en 2026 al 2,2% con respecto a la estimación de febrero, pero mantuvo en el 1,8% la proyección de cara a 2027. Esta reducción del crecimiento, según Torres, vendría motivada especialmente por una ralentización de la demanda interna y el consumo, presionadas por una mayor inflación que erosiona el poder adquisitivo de hogares y empresas. En concreto, el centro de análisis elevó sus previsiones de inflación desde el 2,5% estimado en febrero al 3,3% estimado en mayo para este año, como consecuencia del encarecimiento de los costes energéticos y las materias primas. Todo ello pese al paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo, que prevén que se mantenga vigente hasta el mes de octubre. Revertirlo, advirtió Torres, puede ser una tarea complicada: empujaría la inflación tres décimas por encima de las previsiones actuales. «Pensamos que es necesario apoyar a sectores u hogares vulnerables, pero no un recorte generalizado porque beneficia a quienes no lo necesitan y es difícil de revertir», apuntó Torres, basándose en la experiencia posterior a la invasión rusa de Ucrania. Por tanto, en caso de que el plan de medidas se elimine en junio, tal y como está previsto actualmente, la inflación se podría elevar el mes próximo al 3,8% o acercarse incluso al 4%, según las predicciones del organismo. Funcas recalcó que el crecimiento económico de la zona euro durante el primer trimestre del año fue de «una escuálida décima». «Es prácticamente estancamiento», precisó Ocaña.