Así se asfixia el pequeño negocio de tu barrio

Publicado por José A. González Madrid Creado: Actualizado:

Contratar se ha convertido en una de las mayores fuentes de presión para los negocios más pequeños. Las pymes han visto cómo sus costes laborales se aceleraban con fuerza desde la pandemia, pero el golpe no se reparte por igual: cuanto menor es la empresa, mayor es el impacto. Entre el primer trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2025 los costes laborales acumularon una subida del 29% en las microempresas y del 28,7% en las pequeñas compañías. En las medianas, el incremento fue del 23,4%.

La diferencia importa porque las empresas más pequeñas tienen menos margen para absorber el encarecimiento. Cuentan con menor productividad, menos músculo financiero y menos capacidad para trasladar todos sus costes a precios sin perder clientes. El gasto en personal se ha convertido así en uno de los principales cuellos de botella para la operativa diaria y la supervivencia de muchos negocios de barrio. Esa presión sobre los márgenes empieza a verse también en los juzgados: las quiebras de pymes y autónomos se disparan un 15% y alcanzan niveles históricos.

La tendencia se ha intensificado en los últimos años. En el cuarto trimestre de 2025 los costes laborales de las pymes subieron un 3,2% interanual. La cifra consolida una etapa de fuerte presión: durante los últimos cuatro años estos costes han avanzado a un ritmo medio del 4,3 por ciento anual, muy por encima del 0,8 por ciento registrado en los cuatro ejercicios anteriores a la pandemia. Así, el coste de emplear ha subido cada año desde 2021 a un ritmo muy superior al de la etapa prepandemia.

La subida tiene dos grandes componentes. Por un lado, el salario medio ordinario aumentó un 3,5 por ciento interanual en el tramo final de 2025. Por otro, el resto de costes laborales —cotizaciones sociales, horas extra, bonus, complementos y otros pagos asociados al empleo— avanzó un 2,5 %. No es solo que los sueldos suban: también se encarece todo lo que rodea a la contratación.

El mayor impacto

La subida de los costes laborales se ha convertido así en uno de los talones de Aquiles de las pymes. No es una partida más del balance: es el coste que determina si un negocio puede abrir más horas, ampliar plantilla, asumir picos de demanda o mantener precios competitivos.

La presión es más intensa en las empresas que menos capacidad tienen para defenderse. Las microempresas y pequeñas compañías han soportado en el último lustro un encarecimiento laboral superior al de las medianas en más de cinco puntos porcentuales. Y lo han hecho en un contexto de costes generales elevados, financiación más cara y consumo sensible al precio.

Uno de los factores que más ha contribuido a esta presión es la subida del salario mínimo. El SMI acumula un incremento del 86% entre 2016 y 2026. El aumento tiene un impacto especialmente intenso en los negocios de menor tamaño, porque sus salarios medios son más bajos y su productividad suele ser menor.

El problema de fondo es que los costes laborales han crecido mucho más rápido que la productividad. Desde 2015 el coste laboral en el conjunto de las pymes acumula un aumento del 26,3%, mientras que la productividad por asalariado apenas ha avanzado un 6,2 %. Esa brecha dispara el coste laboral por unidad producida y reduce la capacidad de las empresas para competir.

El resultado es una presión creciente sobre las decisiones de contratación. Muchas empresas retrasan nuevas incorporaciones, sustituyen contratos por más horas de los empleados actuales, automatizan tareas cuando pueden o simplemente renuncian a crecer. En los sectores de servicios, comercio, hostelería o actividades intensivas en mano de obra, el impacto es especialmente visible.