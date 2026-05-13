La Unión de Consumidores analiza el impacto de la inflación en la alimentación

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La Unión de Consumidores de Castilla y León, en colaboración con el Consejo Económico y Social de Castilla y León y Mercadona, ha celebrado la jornada técnica de consumo «Comer sano en tiempos de inflación», un espacio de análisis y reflexión sobre cómo el incremento del precio de los alimentos está afectando a los hábitos de consumo y al acceso a una alimentación saludable. La jornada ha reunido a representantes institucionales, profesionales, personas expertas, organizaciones de personas consumidoras y entidades procedentes de distintos territorios para abordar uno de los asuntos que más preocupa actualmente a la ciudadanía: el encarecimiento de la cesta de la compra y sus consecuencias económicas, sociales y nutricionales. Durante la inauguración, la presidenta de UCE Castilla y León, Sandra Ámez Sáez, trasladó la preocupación de la organización por las dificultades crecientes que muchas personas encuentran para mantener hábitos de alimentación saludables en un contexto marcado por la inflación alimentaria y el incremento del coste de la vida.

A su vez, Enrique Cabero Morán, el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León trasladó que comer sano en tiempos de inflación se ha convertido en un gran reto para muchos hogares.

El encarecimiento sostenido de la cesta de la compra, especialmente de productos frescos, puede provocar un desplazamiento del consumo hacia alimentos ultraprocesados, más baratos, pero nutricionalmente deficientes. Este fenómeno, lejos de ser anecdótico, plantea un problema estructural de salud pública que afecta de manera desigual, comprometiendo la equidad alimentaria y la cohesión social.

A lo largo de las diferentes mesas y ponencias se analizaron cuestiones como los cambios en los hábitos de compra, la planificación del consumo ante la subida de precios, la reducción del desperdicio alimentario, la educación nutricional o la necesidad de avanzar hacia modelos de consumo más sostenibles y responsables. Desde la Unión de Consumidores de Castilla y León se puso de manifiesto que la inflación está modificando progresivamente la cesta de la compra y condicionando las decisiones de consumo de muchas personas, que cada vez priorizan más criterios económicos a la hora de adquirir productos alimentarios.