Cuerpo viaja a Canadá en busca de un socio comercial alternativo a Estados Unidos

Publicado por Wendy Dávila Madrid Creado: Actualizado:

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, viajará la próxima semana a Canadá junto al rey Felipe VI y la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López, para buscar un socio comercial alternativo a Estados Unidos ante la campaña de amenazas arancelarias que la Administración Trump lleva lanzando desde la primavera pasada a Europa y que han supuesto que los productos europeos están pagando ya un arancel fijo del 15%.

La tensión arancelaria entre EE UU y Europa se reavivó a principios de mayo, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que incrementaría el arancel a la importación de coches europeos al 25%. En medio de este complejo marco económico, el vicepresidente primero emprenderá la próxima semana, entre el 19 y el 21 de mayo, su tercer viaje a Canadá para fortalecer las relaciones comerciales entre ambas naciones y que, como novedad, en esta ocasión contará con la presencia de Felipe VI.

Durante el viaje, el ministro de Economía y el Rey participarán en Toronto en un encuentro empresarial en el MaRS Discovery District en el que se han inscrito más de 170 empresas españolas y canadienses y que contará con un diálogo entre el ministro de Inteligencia Artificial e Innovación Digital de Canadá, Evan Solomon, y Carlos Cuerpo. Durante el encuentro, las compañías españolas Indra y Multiverse participarán en un panel, así como la canadiense Cohere.

Cuerpo y Solomon firmarán un Memorando de Entendimiento (MoU) relativo a la Inteligencia Artificial (IA), que incidirá en la colaboración económica, científica y de uso de infraestructuras comunes en ambos lados del Atlántico. Tras el encuentro, tanto el vicepresidente primero como el Rey Felipe VI participarán en un almuerzo restringido en la Business Council of Canada, la patronal canadiense, con distintas empresas españolas y canadienses que están empezando a desarrollar alianzas entre ambos mercados para más tarde mantener un café con veinte empresas canadienses que tienen o potencialmente tendrán inversiones en España. Además, Cuerpo asistirá a una cena organizada por la gobernadora de Canadá, Mary Simon, en la que previsiblemente estará también el primer ministro, Mark Carney.

El viaje de Cuerpo busca situar a España en primera línea como socio comercial con Canadá en áreas claves como los hidrocarburos, las materias primas, la seguridad y la defensa o el sector agroalimentario, destacan fuentes del Ministerio de Economía, que apuntan que España quiere usar como palanca la consolidada posición que tiene en Canadá a través de la participación de empresas españolas en las infraestructuras canadienses para aumentar su presencia en el país.

Dichas fuentes recuerdan también que Canadá es uno de los países más ricos en minerales críticos y que Europa debe diversificar para asegurarse estos insumos en el futuro e ir eliminando su dependencia de China. España y Canadá cuentan conjuntamente con un Producto Interior Bruto (PIB) de 4,5 trillones de euros, el intercambio de bienes y servicios alcanza los 7.000 millones de euros y la inversión entre ambos países suma 16.000 millones de euros.