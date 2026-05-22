El Supremo tumba el registro de alquiler turístico del Gobierno

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Varapalo al Gobierno en su lucha contra los alquileres turísticos vacacionales, a los que busca poner freno ante la crisis de vivienda que vive España con un mayor control y vigilancia. El Tribunal Supremo anuló este jueves el Registro Único de Arrendamientos de corta duración al considerar que el Estado no tiene competencias para imponer una regulación tan exhaustiva de carácter nacional que «se superpone» a los registros autonómicos existentes sobre arrendamientos destinados al uso turístico. Sin embargo, el Supremo ha certificado que el Gobierno central puede regular la ventanilla única digital de arrendamientos, las obligaciones de transmisión de datos de las plataformas en línea y la transmisión de datos con fines estadísticos, otros aspectos que forman parte del Real Decreto aprobado a finales de 2024 y que fue recurrido por la Comunidad Valenciana, entre otras autonomías.

Con este fallo del Alto Tribunal se pone fin a una vía con la que el Ejecutivo buscaba hacer frente a los alquileres turísticos ilegales y se manda un mensaje claro: las competencias para regular las viviendas de uso turístico son de las comunidades autónomas. Desde el 1 de julio de 2025 todos los propietarios de viviendas de corta duración debían registrar su vivienda en el Registro Único de Arrendamientos para obtener un número de identificación expedido por el Colegio de Registradores si querían ofrecer sus inmuebles en plataformas digitales como Airbnbn o Booking. Este registro afectaba tanto a alquileres turísticos como temporales, por habitaciones o de otras propiedades que permitan el alojamiento de corta duración y que conlleven una remuneración económica.

Paralelamente, el Gobierno creó la Ventanilla Única Digital, donde las plataformas digitales tenían la obligación de compartir periódicamente los datos relativos a sus alojamientos de manera que pudieran ser fácilmente consultados por la Administración para una mejor gestión de la información, un mecanismo de intercambio de datos que, según el Ministerio de Vivienda, "es el que permite la retirada de los alojamiento que incumplen con la normativa". Durante este casi año desde que fuera obligatorio contar con el número para operar, el Ejecutivo ha aflorado más de 111.000 contratos de alquiler ilegales, la mayor parte de ellos turísticos. Andalucía, que es una de las autonomías que, junto a la Comunidad Valenciana, ha recurrido el registro único, concentra más de 26.000 pisos turísticos ilegales. En total, hay registradas más 340.000 viviendas con éxito en el registro único desde su puesta en marcha, 258.000 pisos turísticos y 83.000 alquileres de temporada, según datos de Vivienda. Europa no obliga El Gobierno viene defendido el registro único como una herramienta necesaria para cumplir con la Unión Europea (UE) y trasponer el Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece la obligación a los Estados miembros de crear un sistema de información en materia de alquileres de corta duración, a través de un sistema de registro y de obtención de un número de identificación para el alquiler de corta duración de una vivienda.

Su obligatoriedad entra en vigor para el conjunto de la UE en mayo de 2026 y, con la puesta en marcha del registro el año pasado, España había sido el primer país en desarrollarlo, más de un año antes de que sea obligatorio. Sobre la cuestión el Tribunal Supremo se pronunció en su sentencia, en la que apunta que "si bien la norma europea obliga a acomodar los sistemas de registro e información existentes respecto de los arrendamientos de corta duración a las previsiones del reglamento, lo que no establece es que el procedimiento de registro establecido en un Estado miembro deba ser nacional, ni por supuesto incide en el régimen de distribución de competencias existente en los Estados miembros".

Por tanto, nada salva al Gobierno de tener que dejar en manos de las comunidades autónomas los registros de alojamientos turísticos y de temporada, a pesar de que el Alto Tribunal reconoce que existe "una creciente preocupación, tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel nacional, por el alquiler de alojamientos de corta duración que utilizan los servicios de las plataformas en línea" y un auge de esta modalidad de arrendamientos que está disminuyendo el número de viviendas destinadas a arrendamientos de larga duración y aumentando el precio de los alquileres y de la vivienda en las ciudades, con el consecuente problema de acceso.

La responsabilidad vuelve a las CC AA

"Les corresponde a partir de ahora a las comunidades velar por el cumplimiento de la norma", reconocieron desde el Ministerio de Vivienda, que celebraron que el Supremo avale las competencias del Gobierno en relación a la Ventanilla Única Digital. Vivienda reclamó a las comunidades autónomas que sigan el ejemplo mostrado por los Registradores de la Propiedad y agilicen las comprobaciones y las inspecciones para cerciorarse de que los alojamientos que se inscriben cumplen la norma.

"No puede ser lo que ha estado pasando en lugares como Andalucía, que baste una declaración responsable para inscribir un piso turístico y que luego nadie compruebe si se cumple la norma", criticaron.