El aceite de oliva en España: una crisis que amenaza la supervivencia del sector

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los campos de olivos en las principales zonas productoras de Andalucía atraviesan uno de sus momentos más críticos. Mientras las temperaturas superan los 35 grados y amenazan la floración, los agricultores contemplan atónitos cómo los precios del aceite de oliva virgen extra se desploman hasta niveles que apenas garantizan la rentabilidad de sus explotaciones.

La situación ha encendido todas las alarmas en el sector oleícola español. El virgen extra roza los 4 euros por kilogramo en origen, una barrera psicológica y económica que muchos productores consideran el límite de la viabilidad de sus negocios. La preocupación se extiende por toda la geografía olivarera, especialmente en Jaén, el corazón de la producción mundial de aceite de oliva.

Los datos más recientes revelan una tendencia preocupante que pone en jaque la estabilidad del sector. La combinación de factores climáticos adversos y una caída sostenida de las cotizaciones configura un escenario complejo para los próximos meses, con consecuencias que podrían extenderse más allá de la presente campaña.

La evolución de los precios según fuentes del sector

Los registros del sistema Poolred, correspondientes a la semana del 18 al 24 de mayo, muestran cifras que confirman los temores de los olivicultores. El aceite de oliva virgen extra alcanzó 4,04 euros por kilogramo en origen, mientras que el virgen se situó en 3,241 euros y el lampante en 3,11 euros por kilo.

En el caso específico de la variedad picual de Jaén, considerada una de las más apreciadas por su calidad, el virgen extra cotiza a 3,96 euros, quedando ya por debajo de la crucial barrera de los 4 euros. El virgen se mantiene en 3,24 euros y el lampante en 3,17 euros. Durante ese periodo, se cerraron 23 operaciones comerciales que supusieron la salida de 1.658 toneladas de aceite.

La Federación Española de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva, conocida como Infaoliva, presenta en sus tablas oficiales de cotización valores similares. La horquilla oscila entre 4,07 euros para el virgen extra y 3,1 euros para el lampante, confirmando la tendencia descendente generalizada.

Datos oficiales del Ministerio de Agricultura

El último boletín de precios emitido por el Ministerio de Agricultura, que sirve como referencia oficial para el sector, establecía el precio del virgen extra en 4,2 euros y el lampante en 3,3 euros. Sin embargo, las tendencias muestran caídas sostenidas tanto semanalmente como en comparación con el inicio de la campaña actual.

El análisis de las últimas cinco semanas resulta especialmente revelador. El aceite virgen extra ha experimentado una caída del 1,6%, mientras que el virgen ha descendido un 0,6%. Curiosamente, el lampante es el único que registra subidas, con un incremento del 3,6%, aunque manteniéndose en niveles de precio considerablemente inferiores a las categorías superiores.

Según los datos del Ministerio, la campaña actual arrancó con el virgen extra cotizando a 4,3 euros, llegando a alcanzar un máximo de 4,5 euros por kilogramo. La caída desde esos máximos hasta los niveles actuales representa un descenso significativo que erosiona los márgenes de los productores.

El impacto del calor extremo en los olivares

Paralelamente a la crisis de precios, los olivicultores enfrentan otra amenaza igualmente grave: las temperaturas anormalmente altas que afectan la floración. En pleno mes de mayo, los termómetros han superado los 35 grados en las principales zonas productoras andaluzas, generando estrés hídrico en los árboles durante una fase crítica de su ciclo productivo.

La floración del olivo es un proceso extremadamente sensible a las condiciones climáticas. El calor excesivo puede provocar el aborto de flores, reduciendo drásticamente el cuajado de frutos y, por tanto, la producción final de aceitunas. Los daños reales de esta ola de calor todavía están por determinar, pero los técnicos agrícolas advierten que podrían comprometer seriamente la próxima cosecha.

Esta situación climática añade incertidumbre a un sector ya golpeado por los bajos precios. Los agricultores se enfrentan a la posibilidad de menores rendimientos justo cuando las cotizaciones apenas cubren los costes de producción, una combinación que podría resultar devastadora para muchas explotaciones familiares.

La rentabilidad del sector en cuestión

El umbral de los 4 euros por kilogramo no es una cifra arbitraria. Numerosos estudios de costes de producción sitúan precisamente en ese nivel el punto de equilibrio para muchas explotaciones olivareras en España, especialmente aquellas con menores rendimientos o localizadas en zonas más desfavorecidas.

Por debajo de esa barrera, los productores comienzan a trabajar con márgenes negativos o mínimos que no permiten amortizar inversiones, mantener las plantaciones en condiciones óptimas o garantizar la continuidad de la actividad a medio plazo. La situación resulta especialmente grave para pequeños y medianos olivicultores, que representan la mayoría del tejido productivo español.

El sector oleícola español, que lidera la producción mundial de aceite de oliva, se encuentra así en una encrucijada crítica. La combinación de precios en descenso y amenazas climáticas plantea interrogantes sobre la sostenibilidad futura de miles de explotaciones que constituyen el pilar económico de amplias zonas rurales de Andalucía y otras regiones productoras del país.