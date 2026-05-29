Los salarios repuntan, pero España sigue siendo un país de mileuristas

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

España sigue siendo un país de mileuristas. A pesar del fuerte incremento salarial de los últimos años, el salario más frecuente en 2024 se situó en 16.520 euros brutos anuales, un 6% más respecto al año previo, sí, pero apenas supone unos 1.180 euros al mes en 14 pagas.

El mercado laboral español mantiene sus viejos males e incluso los acentúa. Así, la brecha de género subió por primera vez en once años, hasta situarse en el 16,1% en 2024, unas tres décimas más frente al año previo, mientras que el ‘gap’ entre la comunidad con mejor y peor salario fue de más de 10.000 euros, según se desprende de los datos de la ‘Encuesta Anual de Estructura Salarial’ publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, la mayor parte de trabajadores, el 29,5%, cobra entre 16.000 y 23.000 euros brutos anuales, una cantidad justa para mantener una calidad de vida pese a la política de fuertes incrementos salariales emprendida por el Ejecutivo desde 2018.

Es más, el 3,8% de los asalariados (la mayoría) ganó apenas 16.520 euros anuales en 2024, lo que supone solo 644 euros más que el salario mínimo para ese año, debido a que la economía española está sustentada en actividades de bajo valor añadido, como la hostelería, que tiene uno de los salarios medios más bajos. La política salarial del Gobierno llevó el salario mínimo de los 736 euros en 2018 a los 1.221 euros brutos en 14 pagas en 2026, una mejora del 61% que beneficia especialmente a las mujeres, que suelen ser las que mayormente cobran esta renta mínima.

Gracias a esto, el salario medio repuntó un 5,3%, hasta los 29.540 euros brutos al año, lo que supone unos 2.110 euros en 14 pagas, casi el doble que el crecimiento de la inflación en 2024, que fue del 2,8% de media. A pesar de ello, España mantiene un diferencial salarial negativo de 25 puntos respecto a Europa, por el poco avance de los salarios medios, sobre los que el Ejecutivo no puede legislar y que fijan las empresas con los sindicatos a través de la negociación colectiva. Las mujeres cobran 5.000 euros menos La brecha salarial de género volvió a subir este 2024 tras once años de rebajas progresivas y dejó el salario medio de las mujeres 5.153 euros por debajo del de los hombres pese a los esfuerzos en materia de igualdad retributiva.

Ellas cobraron 26.904 euros de media frente a los 32.057 euros anuales que percibieron los hombres.

En comparación al año anterior, este ‘gap’ se incrementó en unos 300 euros, ya que en el año 2023 la brecha salarial fue de 4.781 euros en cifras absolutas. Las diferencias salariales de género también son notables entre territorios: Navarra fue la autonomía con la brecha salarial de género más alta del país, debido a que las mujeres ganaron de media 7.366 euros menos al año que los hombres, con un sueldo medio de 36.143 euros al año. A la comunidad foral le siguió Madrid, con 6.586 euros de diferencia, y Asturias, con 6.437 euros.