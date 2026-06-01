Las autovías del siglo XXI se diseñan en España pero se construyen fuera

Publicado por Colpisa Madrid Creado: Actualizado:

Ferrovial completó su metamorfosis trasladando su sede social a Países Bajo como paso previo para empezar a cotizar en Wall Street con el finde captar el capital que financia autopistas como las TEXpress, que mejoran la movilidad en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth, en Texas. Pero el despliegue norteamericano de la compañía de los Del Pino va mucho más allá de este Estado. La firma lleva décadas construyendo posiciones en destino anglosajones de alta seguridad jurídica: la 407 ETR en Ontario es hoy una de las autopistas de peaje más rentables del mundo a la vez que ha desarrollado otros proyectos como el túnel Silvertown en Londres, la M3 que conecta Dublín con el noroeste de Irlanda, o la M4-M6 que une la capital irlandesa con Galway. Todos estos proyectos tienen un denominador común: presencia estable en regiones donde las reglas no cambian de un gobierno a otro.

La clave para equilibrar el riesgo ha sido precisamente esa diversificación hacia mercados previsibles. Australia se ha convertido en un gran pilar para Acciona y la filial de ACS, que han copado adjudicaciones de túneles urbanos y circunvalaciones. En Europa, la estrategia es más conservadora: exprimir y alargar contratos ya existentes, como hizo Abertis —controlada por ACS— al adquirir la autopista A-63 en Francia.

La otra gran sorpresa de los últimos años ha sido Latinoamérica. Brasil ha vuelto a abrir la puerta a la inversión privada con marcos regulatorios renovados y las firmas españolas han respondido a la llamada pero no ha sido el único mercado. Sacyr, consolidado desde hace tiempo como uno de los mayores inversores privados en carreteras de Chile y Colombia, elevó su contratación un 41% en 2025, rozando los 13.600 millones de euros en nuevos proyectos adjudicados en la región, además de en Italia e Irlanda.