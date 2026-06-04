Las empresas españolas consuman su salida de Cuba por las amenazas de Trump

Publicado por Efe /José A. González (Colpisa) Madrid / La Habana Creado: Actualizado:

Empresas españolas como Iberia, Meliá Hotels o Iberostar han confirmado esta semana su salida de Cuba ante la incertidumbre política que vive la isla y por las amenazas de Estados Unidos, que no descarta una acción militar contra Cuba.

La situación en el país se ha agravado para las empresas extranjeras a raíz de la Orden Ejecutiva 14404, por la que EE UU podrá congelar los activos en su territorio de las entidades que operen en los sectores clave cubanos como energía, minería, defensa o seguridad o que hayan brindado apoyo al Gobierno cubano.

Ante esta situación, a principios de este año la cadena hotelera Minor decidió dejar de explotar los dos hoteles que gestiona en La Habana bajo la marca NH. Por su parte, Meliá ha confirmado este miércoles que deja de operar quince de sus hoteles en Cuba, mientras que Iberostar hará lo propio con otros doce hoteles.

Meliá ya había comunicado en mayo que había cerrado un 50 % de su capacidad operativa en Cuba, donde cuenta con 34 hoteles, al finalizar el primer trimestre como consecuencia de ese bloqueo comercial por parte de Washington. La hotelera informó al cierre del primer trimestre una ocupación en sus establecimientos del país del 34,1 %, 6,5 puntos por debajo del primer trimestre del año pasado y muy por debajo de la media de sus cartera (58,8 %, con un alza de 1,7 puntos).

Iberia, que ya anunció en abril su salida de Cuba a partir de junio, suspendió sus operaciones este mismo lunes, mientras World2Fly canceló los vuelos hacia La Habana a partir del 20 de mayo. No obstante, la aerolínea española Air Europa sí seguirá operando, por el momento, la ruta entre Madrid y La Habana, mientras continúa monitorizando la evolución y el comportamiento de la ruta con el objetivo de adaptar la capacidad a la demanda real, han confirmado fuentes de la compañía.

La incertidumbre en el país ha provocado un desplome del 55,8 % en la llegada de turistas internacionales en los cuatro primeros meses del año, un periodo en el que recibió 328.608 turistas internacionales, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información cubana.

La Unión de Agencias de Viajes ha explicado que las ventas están siendo «muy complicadas» en la isla y el descenso registrado está siendo «muy importante», puesto que la situación invita a que los clientes se decanten a otros destinos como Riviera Maya, Punta Cana o Cabo Verde.

El Gobierno español ha asegurado que lleva a cabo un seguimiento estrecho y permanente de la situación en Cuba y mantiene contactos continuos con las empresas potencialmente afectadas.

El seguimiento de la situación en Cuba por parte del Ejecutivo se hace en coordinación con las empresas españolas con presencia en la isla, a través de la Oficina Económica y Comercial de España en La Habana. Los objetivos, según las mismas fuentes, son conocer su situación concreta, identificar posibles riesgos e impactos y acompañarlas en la evaluación de escenarios.

Un portavoz de la Comisión Europea ha señalado estar al tanto de que «algunas empresas de la UE han estado considerando en los últimos días cesar o reducir sus actividades económicas en Cuba» y aseguró que siguen «de cerca» la situación. «Esperamos que todos los actores garanticen la igualdad de condiciones para las empresas de la UE», dijo la fuente.

La salida de empresas extranjeras agrava aún más la crisis en la isla. Pese a no haber anunciado públicamente el abandono de la gestión de los establecimientos, otras compañías hoteleras españolas han dejado de comercializar habitaciones en Cuba a través de sus páginas web.

Es el caso de Valentin Hotels, que operaba en tres hoteles en la isla; Blau, también con tres establecimientos, y Roc, con dos. Sin embargo, Barceló, que cuenta con dos hoteles cubanos en su catálogo, y Axel, con uno, permiten aún este miércoles hacer reservas.

Estas salidas se suman a las realizadas por otras compañías extranjeras, como la canadiense Blue Diamond, la tercera cadena hotelera extranjera en Cuba por número de instalaciones gestionadas, o las europeas Hapag-Lloyd y CMA CGM, las dos navieras que mantenían operaciones con el país.

Cabe tener en cuenta que el turismo es fundamental para los planes de recuperación económica del Gobierno cubano, por su aporte al producto interno bruto (PIB) y por la entrada de divisas que representa, que habitualmente figura entre las más importantes, junto con los servicios profesionales y las remesas.

En lo que se refiere a España, su exposición comercial en Cuba es limitada, ya que las exportaciones solo suponen el 0,18 % del total.

La cadena hotelera con mayor presencia en Cuba sale de la isla caribeña

Melía deja de operar 15 hoteles en la isla caribeña, un mercado relevante para la cadena por la vinculación histórica con el destino.

La hotelera mallorquina desembarcó en Cuba en 1990 y, desde entonces, se ha consolidado como la cadena española con mayor presencia en la isla. Actualmente cuenta con 35 hoteles en el país, de los que 15 están vinculados a la alianza entre Meliá y Gaviota. Son precisamente esos establecimientos los que la compañía deja de gestionar desde este miércoles.

ción de los referidos servicios para estos hoteles", recalca el texto hecho público este miércoles por Meliá.

Situación complicada La salida se produce en un contexto ya deteriorado para la actividad turística en Cuba. El pasado febrero, Meliá tuvo que cerrar algunos establecimientos en la isla por motivos operativos, una medida vinculada entonces a los niveles de ocupación y a la necesidad de optimizar recursos ante la escasez de combustible. Preguntado entonces por esta situación, Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de la compañía, aseguró que la intención del grupo no era retirarse del país.

Sin embargo, el escenario se ha complicado en los últimos meses. En sus resultados trimestrales, Meliá ya advirtió de que la evolución de su negocio en Cuba se había visto afectada de forma significativa por la intervención de Estados Unidos en la región a comienzos de año. Según la compañía, esta situación dificultó el acceso al combustible y, junto con el endurecimiento del bloqueo comercial, impactó de lleno en el mercado turístico.

La falta de combustible de aviación también provocó la cancelación de numerosas conexiones directas con Cuba, incluso desde Canadá, principal mercado emisor hacia la isla. La compañía resta importancia al efecto económico de esta decisión, ya que, según señala, la mayor parte de los establecimientos afectados permanecen cerrados y sin actividad por los problemas energéticos y la caída de la demanda que atraviesa Cuba.

La cadena española añade que su filial ya ha puesto en marcha planes específicos para llevar a cabo una salida ordenada de estos hoteles. Asimismo, asegura que se están aplicando los protocolos necesarios para informar con transparencia tanto a proveedores como a clientes.