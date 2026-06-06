La economía europea se contrae, España sigue creciendo

Publicado por Ana Cantero Madrid Creado: Actualizado:

El conflicto en Oriente Medio ha contribuido a frenar en seco el crecimiento económico de la Unión Europea. En el primer trimestre de 2026, el PIB de la eurozona se contrajo un 0,2% y el de la Unión un 0,1%, mientras que el de España creció un 0,6%, según datos publicados este viernes por Eurostat. La caída contrasta con los datos del cuarto trimestre de 2025, donde el PIB se había elevado de media un 0,2% tanto en la eurozona como en la Unión Europea. Aunque la previsión de Eurostat era que la economía europea avanzase un moderado 0,1% durante este primer trimestre, la caída se explica en gran parte por la contracción de la economía irlandesa, cuyo PIB se hundió un 12,1%.

El dinamismo laboral y la diversificación energética, con una menor dependencia de los combustibles fósiles gracias a la apuesta por las renovables, han favorecido la resiliencia de la economía española. La OCDE aseguró el jueves que España estaba menos expuesta al ‘shock’ energético derivado de la guerra en Irán. Los datos de Eurostat confirman que, mientras muchas economías europeas hacen frente con dificultades al aumento de los precios de la energía, España aún continúa creciendo.

Aunque España crece más que la media europea, ocupa el octavo lugar en la lista de incremento del PIB, que encabeza Dinamarca, con un 1,9%. Estonia (1,1%), Malta (1,1%), Finlandia (0,9%), Hungría (0,8%), Bulgaria (0,7%) y Eslovenia (0,7%) avanzaron más que nuestro país, aunque las grandes economías del euro, como son Alemania, Francia e Italia, continúan estancadas. El PIB francés se contrajo un 0,1%, mientras que el alemán y el italiano avanzaron un modesto 0,3%. Así, el impacto de la guerra se deja sentir de lleno en el bolsillo de los europeos. Esta contracción de la economía de la zona euro es la primera desde finales de 2022, cuando el PIB retrocedió un 0,1%, y la mayor desde el segundo trimestre de 2020, cuando la actividad se desplomó por los confinamientos en respuesta a la pandemia de Covid-19.

La mayor caída del PIB entre los países europeos se la apuntó Irlanda. La economía en la isla Esmeralda, muy dependiente de las grandes multinacionales con sede en Dublín, se contrajo un 12,1% en el primer trimestre, empujando a la baja la media del conjunto de economías el Viejo Continente. En comparación con la segunda mayor caída del PIB en la Unión, que fue la de Lituania (0,3%), el colapso de la economía irlandesa fue llamativo.

La presencia en el país de empresas tecnológicas o farmacéuticas como Apple, Google, Meta o Pfizer tiene un gran impacto en el PIB irlandés, ya que estas grandes firmas reportan allí parte de sus beneficios globales. Esto añade inestabilidad a la estadística y las tasas de crecimiento del país están, a menudo, muy distorsionadas.