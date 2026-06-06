Publicado por Lucía Palacios Madrid Creado: Actualizado:

«Más vale pájaro en mano que ciento volando», dice el refranero español. Y esto es lo que han pensado muchos trabajadores, cerca de 30.000, a la hora de afrontar su jubilación: que es mejor recibir en el momento presente un cheque de más de 20.000 euros de media por retrasar el retiro más allá de la edad legal, que dosificárselo a lo largo de los años que les queden como pensionistas. Así, pese a que este premio es —en términos generales— menos rentable que si hubieran optado por un 4% más de pensión durante toda su vida o por combinar ambos (la mitad del cheque y un 2% extra) se ha multiplicado por cinco desde su creación.

Los incentivos por retrasar la jubilación que ideó el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá (actual gobernador del Banco de España), con el objetivo de alargar la vida laboral de los trabajadores y descongestionar el sistema de pensiones, en déficit desde 2012, están siendo un éxito y logrando su meta: la edad efectiva de retiro se está retrasando de forma significativa y por primera vez en la historia se situó en los 65,5 años, según los últimos datos del mes de mayo publicados recientemente por el ministerio de Elma Saiz.

Es más, la jubilación demorada se ha disparado un 166,8% desde que entraron en vigor los cambios realizados tras la reforma de las pensiones de 2021; es decir, que se ha duplicado con creces en apenas dos años y está ya cerca de triplicarse. Así, en 2025 se superó por primera vez la barrera de los 40.000 retiros tardíos (40.928, en concreto), frente a los poco más de 15.300 que se registraban en 2022, primer año que incluyó el nuevo incentivo de cobrar un cheque a tanto alzado.

Incluso todo apunta a que este año se marcará un nuevo récord, puesto que si el año pasado se sobrepasó la barrera de más de un 10% de jubilaciones demoradas, en el primer trimestre de 2026 superan ya el 12,6% (son más de 10.700 personas las que así lo han decidido). Y este tipo de retiro seguirá ganando protagonismo en los próximos años hasta llegar a representar un 30% del total de altas, que decidirán voluntariamente alargar tres años de media su permanencia en el mercado laboral, según estimó la Airef en un informe.

Nuevo máximo en 2026

Sin embargo, lo que sí está disminuyendo si se compara con años atrás es la edad media a la que demoran el retiro: en 2018 se situaba en los 68 años y once meses y en 2026 en los 68 años y tres meses. Esto puede deberse a que antes de la reforma los trabajadores se veían obligados a postergar su retiro para no cobrar una pensión muy baja o por no haber cotizado muchos años, mientras que ahora cada vez hay más que lo hacen para cobrar los incentivos y así recibir el cheque o una pensión más elevada.

Y prácticamente tres de cada diez personas que retrasan su retiro deciden finalmente optar por el cheque diseñado por Escrivá. El año pasado se superó por primera vez la barrera de las 10.000 personas que cobraron una cantidad a tanto alzada por jubilarse más tarde de lo que podían hacerlo, cinco veces más que los menos de 2.000 que se apuntaron el primer año de su puesta en marcha.

Y en 2026 previsiblemente alcanzará un nuevo máximo, puesto que ya son más de 3.400 beneficiarios a los que les han abonado una cuantía media por encima de los 20.100 euros, 424 euros más que el año pasado, según la estadística del Ministerio de Seguridad Social a la que ha tenido acceso en exclusiva este periódico. Pese a esta subida, aún se está lejos del cheque medio pagado en 2022, cuando se superó los 21.500 euros, puesto que se retrasaban más años el retiro. Y mucho más de esos 200.000 euros que llegó a ingresar un pensionista, según desveló en su día Escrivá.

Pese a que se ha disparado el número de personas que escogen el cheque (que oscila entre unos 5.000 y 13.5000 euros por cada año de demora, en función de los años cotizados y de la pensión), en términos generales se trata de una elección mucho menos rentable que si hubieran elegido el porcentaje adicional del 4% durante toda su jubilación. Es más, el recorte por cobrar una cantidad al contado en el momento de jubilarse puede ser de hasta de una tercera parte, dependiendo de los años cotizados y de la pensión que se cobre, así como del tiempo que se viva, según unas estimaciones realizadas por CC OO.