Wall Street ensaya cómo absorber los debuts en Bolsa de los gigantes de IA

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

¿Hay tanta liquidez en el mercado para estas salidas a Bolsa? Es la pregunta que ronda en los círculos financieros y la que se plantean muchos inversores. La otra duda, o más bien temor, es si hay burbuja. El miedo es real, sobre todo por las valoraciones con las que pretenden debutar en Bolsa algunos de los grandes nombres de la inteligencia artificial y la nueva economía espacial: Anthropic, SpaceX y OpenAI. Ya no se habla de miles de millones, sino de billones de dólares en valoración conjunta. Anthropic, la compañía detrás del modelo de IA Claude, presentó recientemente su solicitud confidencial de salida a Bolsa, según fuentes del mercado. La operación podría materializarse este otoño, aunque los plazos siguen abiertos. SpaceX, de Elon Musk, prepara por su parte una colocación de hasta 75.000 millones de dólares que aspira a convertirse en la mayor salida a Bolsa de la historia. Y OpenAI también trabaja, según informaciones de mercado, en su propio expediente ante el regulador. Si las tres compañías acaban debutando, 2026 podría convertirse en uno de los años de mayor volumen de dinero captado a través de ofertas públicas iniciales. Los bancos de inversión han advertido a Anthropic y a OpenAI de que quien llegue primero al mercado se llevará la ventaja: definirá el sector y tendrá prioridad sobre los grandes fondos de capital dispuestos a apostar por la IA. Pese a ello, el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, ha restado importancia a la carrera y ha trasladado que la compañía solo dará el paso cuando tenga sentido. La operación que concentra más atención es SpaceX. Renos Savvides, director general y responsable de mercados de capitales de renta variable en Neuberger, considera que la salida a Bolsa de la compañía será un acontecimiento excepcional para los mercados de capitales, tanto por su tamaño como por el perfil del grupo. A su juicio, la operación podría duplicar o triplicar el volumen de la OPV de Saudi Aramco y superar cualquier estreno bursátil registrado hasta ahora en Estados Unidos. Savvides identifica tres grandes atractivos: el potencial de Starlink, el liderazgo de SpaceX en lanzamientos y la confianza que Musk despierta entre una parte amplia del mercado. También advierte, sin embargo, de que el negocio vinculado a la inteligencia artificial exigirá mucho capital y obligará a los inversores a aceptar una parte relevante de apuesta personal por Musk. La dimensión minorista de la operación puede ser uno de sus rasgos más singulares. SpaceX estudia reservar hasta una cuarta parte de los 75.000 millones de dólares de la oferta a inversores particulares, una proporción inédita para una OPV de megacapitalización y muy superior al 5% o 10% que tradicionalmente reciben los minoristas en las grandes colocaciones. Para los alcistas, esa base de demanda puede facilitar la absorción de una oferta gigantesca. Para los escépticos, es una señal de que la operación dependerá en parte del entusiasmo de los seguidores de Musk y del miedo a quedarse fuera. En foros de inversores particulares la conversación ya oscila entre dos preocupaciones opuestas: comprar demasiado caro o no conseguir entrar en una de las operaciones más esperadas de la década.

La operación podría duplicar o triplicar el volumen de la OPV de Saudi Aramco y superar cualquier estreno bursátil registrado hasta ahora