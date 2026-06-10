Europa debe invertir el 7% de su PIB para cerrar la brecha con USA y China

Publicado por Agencias Bruselas Creado: Actualizado:

La Unión Europea enfrenta un desafío mayúsculo para poder competir cara a cara con gigantes como EE UU y China. Tanto que Mario Draghi se quedó corto al estimar que Europa necesitaría una inversión anual de 800.000 millones de euros para no quedar fuera de esa carrera. Un informe de la Federación Europea de Banca señala que la UE deberá invertir anualmente el 7% de su PIB (1,4 billones de euros) para cerrar la brecha de competitividad. La cifra estimada por EBF supera la que calculaba Mario Draghi y también los 1,2 billones que veía necesarios el BCE. El documento apunta, además, a otros ámbitos en los que el bloque comunitario debe mejorar, como por ejemplo la existencia de bancos con mayor capacidad de préstamo y una mayor integración del Mercado de Capitales. El informe también señala la necesidad de reducir la fragmentación financiera entre países y llevar a cabo una revisión de algunas normas para liberar capacidad de financiación. El texto, elaborado por Oliver Wyman, defiende que Europa no tiene un problema de ahorro, sino de intermediación financiera. Sostiene que el bloque tiene capital suficiente, pero que si no se reforman ciertas reglas, tendrá dificultades para financiar la transición energética, la digitalización, el aumento de la inversión en defensa y la innovación. Según sus estimaciones, más de 225.000 millones de euros de capital y 250.000 millones de liquidez, 475.000 millones en total, permanecen «atrapados» debido a las barreras regulatorias entre países europeos. La regulación absorbe el beneficio La UE también debe completar la Unión de Ahorro e Inversiones para lograr canalizar el dinero de los hogares europeos. Otra de las cifras que recoge el informe es que las familias europeas acumulaban 37.000 millones de euros en activos financieros en 2023. Sólo el 17% estaba invertido en valores financieros, mientras que en EE UU ese porcentaje llega hasta el 43%. El informe es contundente al señalar que Europa sigue sin disponer de un mercado de titulizaciones capaz de movilizar capital a la escala necesaria para aumentar la capacidad de financiación de los bancos y canalizar el ahorro institucional hacia proyectos a largo plazo. Europa también pierde en este punto si se la compara con EE UU: en el país norteamericano, la titulización de deuda vinculada a centros de datos llegó a los 63.600 millones de dólares, frente a los 800 millones de la UE. La patronal de banca llama igualmente la atención en que la mejora de la rentabilidad bancaria no se traduce automáticamente en una mayor oferta de crédito. Señala que entre 2021 y 2024 más del 90% de los beneficios retenidos por quince grandes bancos europeos se destinó a cumplir los nuevos requerimientos de capital, dejando menos del 10% para nuevas operaciones de financiación. El aumento de exigencias regulatorias equivale a una reducción de capacidad de préstamo de entre 1 y 1,5 billones de euros.