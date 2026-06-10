El BOE regula con detalle inédito cómo debe devolverse a Europa el dinero no gastado o mal utilizado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles 10 de junio de 2026 una orden ministerial que marca un antes y un después en la gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La Orden HAC/580/2026 regula con detalle inédito cómo debe devolverse el dinero no gastado o mal utilizado de los recursos europeos que han llegado a España en los últimos años.

Esta normativa afecta directamente a administraciones públicas, comunidades autónomas, ayuntamientos y también a empresas privadas que hayan recibido financiación del plan de recuperación. El documento, que consta de ocho artículos y dos disposiciones finales, completa un marco legal que hasta ahora presentaba vacíos importantes sobre qué ocurre cuando el dinero europeo no se ejecuta correctamente.

La orden llega en un momento crítico: el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tiene previsto concluir su ejecución en 2026, precisamente este año. Tras una primera fase centrada en reformas estructurales, ahora se encuentra en plena fase de cierre de inversiones, lo que hace necesario establecer reglas claras para las devoluciones.

Marco normativo y contexto europeo

El Real Decreto-ley 36/2020 estableció que los créditos presupuestarios del servicio 50 destinados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia solo pueden ejecutarse para actuaciones elegibles según su marco regulatorio. Esta afectación legal vincula tanto a organismos estatales como a comunidades autónomas y corporaciones locales.

Según el artículo 37 de dicho real decreto-ley, cuando una entidad pública o privada no realiza el gasto previsto o incumple los objetivos establecidos, debe reintegrar los fondos al Tesoro Público de forma total o parcial. Sin embargo, hasta la publicación de esta orden, no existía un procedimiento detallado que regulara cómo materializar ese reintegro.

La Orden HFP/1030/2021 ya había configurado el sistema de gestión del plan, facilitando la tramitación de solicitudes de desembolso ante los servicios de la Comisión Europea. Ahora, esta nueva normativa cierra el círculo estableciendo qué sucede cuando algo falla en la ejecución.

Causas que obligan a devolver el dinero

La orden establece dos causas principales de reintegro: el incumplimiento total o parcial de hitos y objetivos previstos, o la no realización del gasto en relación con un proyecto determinado. Se entiende que no se ha realizado el gasto cuando no se ha reconocido la obligación conforme a la Ley General Presupuestaria.

El cumplimiento de estos hitos y objetivos se acredita mediante certificados específicos. La normativa presume el incumplimiento cuando no se emite, firma o incorpora el certificado correspondiente, aunque esta presunción no recae sobre los beneficiarios finales que sí hayan cumplido con sus obligaciones de certificación.

También serán causa de reintegro las previstas en la normativa reguladora de los instrumentos jurídicos mediante los cuales se transfirieron los fondos. Esta flexibilidad permite adaptar el procedimiento a diferentes tipos de transferencias sin perder coherencia con el sistema europeo.

Quién debe iniciar y resolver los expedientes

La competencia para iniciar y resolver el procedimiento recae en el órgano que inició la concesión de fondos y es responsable del instrumento jurídico de transferencia. El procedimiento se inicia de oficio por acuerdo de dicho órgano competente.

Además, puede iniciarse por petición razonada del titular de la Subsecretaría del departamento ministerial responsable del componente afectado. La Secretaría General de Fondos Europeos y la Intervención General de la Administración del Estado, como Autoridad Responsable y Autoridad de Control respectivamente, pueden instar la incoación del procedimiento.

La entidad obligada deberá reintegrar los fondos al Tesoro Público de manera total o parcial según determine la resolución. Corresponde al órgano competente apreciar las causas del reintegro y determinar la cuantía exigida conforme al instrumento jurídico aplicable.

Garantías procedimentales para los afectados

El procedimiento debe tramitarse respetando las garantías procedimentales previstas en los instrumentos jurídicos de transferencia de fondos. Cuando no exista procedimiento específico, se aplicará la Ley General de Subvenciones o normativa autonómica equivalente.

Antes de la incoación del procedimiento, el órgano competente debe realizar un requerimiento previo a la entidad afectada para que aporte documentación necesaria, otorgándole un plazo no inferior a veinte días hábiles. Este plazo puede prorrogarse hasta diez días más cuando la obtención de documentación dependa de terceros.

Si se detectan defectos subsanables, se abre un trámite de subsanación de diez días hábiles máximo. Antes de la resolución final, se garantiza el trámite de audiencia al interesado en los términos previstos por la normativa aplicable.

Plazos y régimen de impugnación

La resolución debe ser motivada, justificando expresamente la concurrencia de la causa de reintegro y la cuantía exigida. En caso de incumplimiento parcial, debe acreditarse su proporcionalidad en relación con el grado de incumplimiento apreciado.

El plazo máximo para resolver y notificar es de doce meses desde el acuerdo de iniciación, según la Ley General de Subvenciones cuando no exista plazo específico. La resolución debe precisar cuál es la entidad responsable del incumplimiento y la posibilidad de repetición frente a los responsables.

El régimen de impugnación será el previsto en las normas reguladoras del instrumento jurídico correspondiente. En su defecto, se aplicará el régimen general de recursos administrativos de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

Recaudación de las deudas derivadas

La recaudación de deudas de naturaleza pública no tributaria derivadas de estos expedientes se rige por la Ley General Presupuestaria y el Reglamento General de Recaudación. En periodo voluntario corresponde a las Delegaciones de Economía y Hacienda, mientras que en periodo ejecutivo actúa la Agencia Tributaria.

Las administraciones públicas pueden solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago acreditando transitoriedad de dificultades de tesorería, independientemente del importe de la deuda, mediante declaración responsable. Las entidades privadas también pueden solicitarlo cuando acrediten dificultades transitorias o motivos justificados.

Exclusión del mecanismo REACT-EU

La orden no incluye el mecanismo REACT-EU debido a su diferente arquitectura financiera. Mientras el Mecanismo de Recuperación vincula financiación al cumplimiento de hitos y objetivos, REACT-EU opera mediante certificación de gastos efectivamente realizados y pagados antes de recibir la transferencia.

Estos gastos ya han sido validados por las autoridades de gestión y certificados ante la Unión Europea, por lo que el supuesto de no realización del gasto no resulta aplicable. Esta distinción técnica evita duplicidades normativas innecesarias.

Cooperación entre administraciones

La normativa prevé que puedan constituirse mecanismos de cooperación entre el órgano responsable de la entidad decisora y las entidades ejecutoras para analizar diferencias de criterio que pudieran existir. Esta cooperación interadministrativa se fundamenta en principios de buena administración, eficiencia y lealtad institucional.

La orden responde a los principios de buena regulación: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Se publicó el proyecto en el portal del Ministerio de Hacienda para trámite de audiencia e información pública, garantizando así transparencia y participación ciudadana antes de su aprobación definitiva.