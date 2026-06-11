El reto de ahorro que arrasa en TikTok: qué es el “No Spend Challenge” y por qué genera dudas

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

El No Spend Challenge se ha convertido en una de las tendencias de ahorro más visibles en TikTok: propone pasar varios días, una semana o incluso un mes comprando solo lo esencial, como alquiler, facturas, transporte o comida básica.

La idea seduce porque parece simple y rápida, pero los organismos de educación financiera llevan años insistiendo en otra clave: para controlar de verdad el dinero no basta con prohibirse gastos; hace falta un presupuesto claro y herramientas que ayuden a decidir en el momento de la compra.

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Qué es y por qué se ha hecho viral

Aunque en redes se presenta casi como un reto colectivo, el método no consiste en dejar de gastar por completo, sino en eliminar durante un tiempo todo lo que se considera prescindible. Eso incluye, por ejemplo, comidas fuera de casa, compras por impulso, ropa, caprichos o suscripciones no prioritarias, mientras se mantienen los pagos básicos del día a día.

Su gancho es evidente. Obliga a revisar hábitos, hace visible cuánto dinero se escapa en pequeños desembolsos y puede servir como reinicio para quien necesita ordenar sus finanzas tras una etapa de exceso. Además, la lógica del reto encaja muy bien con TikTok: reglas fáciles de explicar, duración cerrada y sensación de logro rápido si se completa.

¿Por qué no convence a todos los expertos?

El problema aparece cuando se vende como solución universal. La Federal Trade Commission de Estados Unidos recomienda empezar por un presupuesto hecho con ingresos y gastos reales para detectar dónde se va el dinero y cómo redistribuirlo, no por una simple restricción temporal.

En la misma línea, la Consumer Financial Protection Bureau señala que muchas personas quieren controlar su gasto, pero les cuesta aplicar sus planes justo en el momento de comprar; por eso ve más útil contar con seguimiento y retroalimentación en tiempo real que depender solo de la fuerza de voluntad.

Ahí está una de las principales críticas al No Spend Challenge. Algunos expertos citados en medios financieros advierten de que, si el reto es demasiado rígido, puede provocar el efecto rebote: aguantar unas semanas para luego volver a gastar de forma impulsiva y compensatoria. También recuerdan que no es un plan financiero a largo plazo y que, sin un cambio estable en la relación con el dinero, el resultado puede durar muy poco.

Eso no significa que el método sea inútil. Puede funcionar como punto de partida para detectar fugas de gasto, reducir compras impulsivas o ahorrar para un objetivo concreto y cercano. Pero los expertos coinciden en que solo tiene sentido si después se transforma en algo más sólido: un presupuesto asumible, categorías de gasto realistas y decisiones menos automáticas al comprar.

Un método de ahorro más útil que el reto viral

Tener en cuenta con qué presupuesto nos movemos y planificarlo de manera correcta es esencial para ahorrarGetty Images/RooM RF

Frente al tirón del No Spend Challenge, varios organismos de educación financiera han insistido más en una idea menos vistosa, pero bastante más sólida: hacer un presupuesto con ingresos y gastos reales, revisar en qué se va el dinero y fijar límites asumibles para cada partida. Es menos llamativo que un reto de TikTok y no ofrece la épica de 'pasar un mes sin gastar', pero suele funcionar mejor porque no depende solo de la fuerza de voluntad ni obliga a entrar en una lógica de todo o nada.

La ventaja de este sistema es que encaja mejor con la vida cotidiana. No se trata de prohibirse cualquier capricho durante unas semanas, sino de ordenar el gasto, detectar compras impulsivas y decidir con antelación cuánto puedes dedicar a ocio, comida fuera de casa, suscripciones o compras personales. Así, el ahorro deja de ser una reacción puntual y se convierte en un hábito más estable, con menos riesgo de efecto rebote cuando termina el reto.