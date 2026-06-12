El crudo de brent baja casi un 5 %

El barco petrolero Front Rauma con bandera de Liberia en el puerto de Bilbao, descarga petróleo por un oleoducto a la refinería de Petronor en una imagen de archivo fechada en abril de 2026. EFE/Luis Tejido.

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto aumenta la caída a casi el 5 % y cotiza en los 85 dólares, nuevos mínimos desde febrero, ante la expectativa de que Estados Unidos e Irán alcancen próximamente un acuerdo de paz.

A las 10.45 horas de este viernes, el brent, el crudo de referencia de Europa, que ya abrió con caídas del 2 %, baja el 4,97 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 85,8 dólares el barril.

De la misma manera, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) desciende el 4,72 %, hasta los 83,57 dólares.

El petróleo baja después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que cancelaba los ataques previstos para la noche del jueves contra Irán por los avances en las conversaciones de paz.

"Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel de la cúpula iraní y han sido aprobadas, como presidente de Estados Unidos he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche", escribió Trump en su red Truth Social.

Añadió que "las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en gran detalle, por todas las partes involucradas", que incluyen además a Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto, entre otras naciones.

No obstante, las autoridades iraníes no han confirmado la existencia de un acuerdo y los medios estatales de la República Islámica insistieron en que las negociaciones continúan sin que se haya formalizado un acuerdo entre ambas partes.

Asimismo, se ha conocido que aviones de combate de Israel bombardearon este viernes una localidad del sur del Líbano pese al anuncio de Trump del fin de la guerra con Irán y su optimismo sobre las negociaciones en marcha con la República Islámica.