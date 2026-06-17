El presidente de la patronal de Castilla-la Mancha: «Los jóvenes son memos, se piden la baja cuando les deja la novia»

Publicado por EFE / EP Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, señaló ayer que los jóvenes son «memos» y que se piden la baja cuando «les piden trabajar» o «les deja la novia». Nicolás, que ha culpado a las generaciones más jóvenes de trabajadores de recurrir al médico ante el menor inconveniente laboral o personal, lo que ha considerado una falta de «fortaleza mental» respecto a las generaciones más veteranas.

«Es un problema de educación y de fortaleza mental. Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado, sino porque le ha dejado la novia. Tenemos una población joven que no es comparable a la nuestra. Sin ánimo de ofender, son unos memos», ha afirmado Nicolás.

Garamendi se ha desmarcado de esas afirmaciones y ha asegurado que los problemas de salud mental constituyen una realidad que afecta especialmente a las nuevas generaciones y que se ha agravado tras la pandemia. «Hay una realidad que está ahí, que es mundial de hecho, y que viene en muchos casos también después del efecto covid», dijo. Se trata de un problema «muy serio, muy serio», que «trasciende a lo social». Y ha llamado a abordar esta cuestión desde el conjunto de la sociedad y ha reclamado más recursos para la sanidad pública y para el INSS.